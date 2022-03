Von Julian Buchner

Eppingen. Trotz der Fülle an Themen hielt man sich kurz. Drei Jahre Feuerwehr hätte ein abendfüllendes Programm gegeben. Eine fast dreistellige Seitenzahl hat der Bericht über das Tun der Feuerwehr in 2019, 2020 und 2021.

Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen konnte die Feuerwehr Eppingen mit ihren sechs Abteilungen seit Corona-Beginn keine Hauptversammlungen abhalten. "Schweren Herzens musste das immer wieder verschoben werden", erzählt Stadtkommandant Thomas Blösch im Gespräch mit der RNZ. Nur dank einer Satzungsänderung im vergangenen Jahr konnte man die Hauptversammlung nun als Livestream im Internet abhalten. Das Wichtigste im Überblick:

> Mehr Einsätze durch Corona: Waren es 2019 noch 244 Einsätze für die Kernstadtwehr und alle Abteilungen, ging die Einsatzzahl im ersten Corona-Jahr merklich auf 227 zurück. Im Jahr 2021 gab es jedoch einen rapiden Zuwachs, der sogar das Einsatzaufkommen vor Corona überstieg: Insgesamt 282 Mal rückten die Feuerwehrmänner und Frauen aus Eppingen, Elsenz, Adelshofen, Richen, Rohrbach, Mühlbach und Kleingartach zu Einsätzen aus.

Stadtkommandant Blösch führt diese Steigerung auf Unterstützungen für den Rettungsdienst bei Corona-Patienten zurück: "Wir mussten oft rausfahren und Covid-Patienten mit der Drehleiter aus höheren Etagen retten, da das Treppenhaus zu eng war." Und natürlich schlagen sich mehr Einsätze auch in der Einsatzzeit nieder: In den drei Jahren des Berichts waren die Wehrleute insgesamt 16.702 Stunden im Einsatz.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Blösch zwei Brände der vergangenen drei Jahre. Der kräftezehrendste war der Brand eines Gefahrgut-Lkw am 15. Februar 2020. Damals war kurz vor Mitternacht auf der B 293 zwischen Eppingen-Ost und Stebbach ein Lastwagen mit umweltgefährdenden Stoffen in Brand geraten, die zum Teil explodierten. "Die letzten Kräfte verließen die Einsatzstelle erst nach vier Tagen", erinnert Blösch. Viele umwelttechnische Aspekte mussten damals überprüfen werden.

Der Brand auf dem Dammhof am 16. Oktober 2020 blieb auch vielen von Blöschs Kameraden in Erinnerung. Drei Gebäude des Aussiedlerhofs waren durch die Flammen mitten in der Nacht zerstört worden – das Feuer richtete einen Millionenschaden an. Sogar aus dem 30 Kilometer entfernten Lauffen am Neckar kamen Brandbekämpfer zur Unterstützung. "Da waren wir fast 24 Stunden im Einsatz", blickt Blösch zurück.

> Neuer Fuhrpark: 2020 erhielt die Kernstadt ein neues Löschgruppenfahrzeug (HLF) im Wert von 440.000 Euro; im Spätjahr 2022 soll ein Löschfahrzeug (LF) für 420.000 Euro folgen. Die Ausschreibung für ein kleineres Löschfahrzeug für die Abteilung Mühlbach über 380.000 Euro soll in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

Ein nagelneuer VW-Transporter als Vorausrüstwagen (VRW) ist schon bestellt und wird im November ausgeliefert. Sein Einsatzgebiet sollen Erstangriffe bei Bränden in der engen Altstadt sein. Türöffnungswerkzeug ist darin griffbereit, und auch hydraulisches Rettungsgerät verbirgt sich in dem unscheinbaren T6. Er ersetzt den bisherigen Fast-Oldtimer, ein Fiat Ducato von 1996.

Im Kampf gegen den Feuerkrebs, also Krebserkrankungen, die durch kontaminierte Einsatzkleidung entstehen, setzt die Wehr auf einen "Gerätewagen Hygiene". Künftig soll er bei Großschadenslagen zusammen mit dem bestehenden Gerätewagen Transport ausrücken. Seinen Hauptzweck hat er nach Blöschs Ansicht bei Bränden, wenn Feuerwehrleute ihre verrußte und verrauchte Einsatzkleidung ablegen und tauschen können. Neben gewaschenen Jacken hat der "GW Hygiene" auch eine Nasszelle mit Wassertanks an Bord. Die Fördermittel beim Landkreis wurden beantragt, Ende 2022 soll er ausgeschrieben werden. Blösch ist optimistisch, das Gerätewagen in eineinhalb Jahren zum Fuhrpark der Feuerwehr zählen zu können.

> Unterstützung aus der Luft: Eine Drohne mit eingebauter Videokamera und Wärmebildfunktion wird gerade beschafft. Die Feuerwehr-Drohne soll speziell ausgestattet sein für Einsätze bei schlechtem Wetter und auch überörtlich zum Einsatz kommen. "So können wir bei Regen und starkem Wind starten und uns einen besseren Überblick bei Schadenslagen machen", erläutert Blösch. Es ist Novum im Landkreis Heilbronn.

> Der Digitalfunk kommt: Der seit mehr als 16 Jahren als neuer und sicherer Behördenfunk beworbene Digitalfunk kommt allmählich auch im Heilbronner Land an. Nachdem der neue Funkstandard seit zwei Jahren im Nachbarkreis Rhein-Neckar läuft und in Karlsruhe in wenigen Monaten an den Start geht, ist man im Kreis Heilbronn derzeit noch an der Beschaffung der Geräte. Über einen Zeitpunkt zur Umstellung von analog zu digital wisse Blösch noch nichts. "Das regelt der Landkreis." Dieser hatte im vergangenen Jahr eine Ausschreibung veröffentlicht und Fördermittel zur Verfügung gestellt, die nun in Eppingen abgerufen wurden. In zehn Wochen sei die umfangreiche Technik bestellt und soll gleich darauf in die Gerätehäuser beziehungsweise in die Fahrzeuge eingebaut werden.

Im Zuge der Umrüstung baue man für 125.000 Euro den Funkraum in der Eppinger Wache um. Unter anderem soll dabei auch ein ehemaliger Lagerraum so umgebaut werden, dass er künftig als Tagungsraum für den Feuerwehr-Führungsstab genutzt werden kann.