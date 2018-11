Von Christiane Barth

Epfenbach. Was lange währt, wird endlich gut: Diese etwas abgedroschene Weisheit scheint beim Zwei-Millionen-Projekt Rathaussanierung durchaus ihre Gültigkeit zu haben. Seit Montag wandern Umzugskisten vom Bleichweg in die Ecke Hauptstraße/Kreisental, wo die kommunale Verwaltung jetzt wieder ihre Zelte aufschlägt.

Der ursprüngliche Zeitplan wurde im Laufe der Abriss-, Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsphase mehrmals umgeworfen, mehrere unvorhergesehene Hürden brachten Turbulenzen ins wohl ehrgeizigste Projekt der Gemeinde seit Jahrzehnten. Von nur einem Jahr Bauzeit waren die Gemeinde als Bauherr sowie die Planer ursprünglich ausgegangen. Mehr als doppelt so lange wurde am Ende auf der Baustelle geschafft, bis gestern die Rückkehr vom Container-Provisorium ins deutlich aufgebesserte Rathaus erfolgen konnte.

Praktikantin Yasmin Rothe räumt an ihrem ersten Arbeitstag meterweise Akten ein. Foto: Christiane Barth

"Die Verzögerungen sind im Wesentlichen der Konjunktur geschuldet", resümiert Bürgermeister Joachim Bösenecker. Denn die vollen Auftragsbücher der Bau- und Handwerkerfirmen setzten dem Zeitplan des Projektes zu. Nach den letzten Anpassungen der Zeitschiene hätte der Bau Anfang Oktober fertig sein sollen, um als glänzendes Vorzeigeobjekt beim Epfenbacher Nationalfeiertag, dem Markttag, dazustehen. Doch auch daraus wurde nichts.

Ebenso wenig wie mit dem allerersten Ziel, die Maßnahme nach einem Jahr Bauphase, also im Frühjahr 2017, abzuschließen. "Die absolute Grenze aber war dieser Markttag 2018", rekapituliert Bösenecker. Der Rathausplatz sollte auch Kapazitäten schaffen für die Stände und Buden des publikumsintensiven Festes. Doch auch daraus wurde nichts.

Auf gepackten Kisten saßen die Mitarbeiter nun bereits vergangene Woche. Seit Montag pendeln die Lkw der Umzugsfirma zwischen dem Ortsende und der Dorfmitte. Es gibt ein System, das sich hinter den wandernden Aktenbergen verbirgt: Zimmer für Zimmer, Stockwerk für Stockwerk, nach Zuständigkeiten geordnet und mit der Betriebsamkeit eines Ameisenhaufens.

Bürgermeister Joachim Bösenecker rückt die Stühle im neuen Sitzungssaal zurecht. Foto: Christiane Barth

An der komplexen Technik wird noch gearbeitet, das Rathaus ist bis einschließlich morgen "out of order", also außer Betrieb. Ab Donnerstag soll alles aufgeräumt, angeschlossen und vernetzt, die Kommunalbürokratie wieder erreichbar sein. "Jetzt haben wir erst mal Notbetrieb", sagt der Bürgermeister, der derzeit nur mit seinem Diensthandy telefoniert.

Am Außengelände, wo zehn neue Parkplätze entstanden sind, die auch für den Publikumsverkehr der umliegenden Geschäfte gedacht sind, wird noch mit Hochdruck gearbeitet. Denn auch in diesem Gewerk haben Lieferschwierigkeiten bei den Pflastersteinen die Fertigstellung verzögert. Doch bis Ende der Woche, hofft Bösenecker, werden auch dort die Baumaschinen ihre letzten Runden drehen. Einen direkten Blick auf die Hauptstraße genießt der Bürgermeister nun im Parterre des alten Rathausteils.

Planer Volker Sternemann (links) scheint zufrieden mit dem Werk. Foto: Christiane Barth

Hinter der Zimmerverteilung steckt System: Der publikumsintensive Bereich wie Haupt-, Bauamt sowie Bürgerbüro wurde im Erdgeschoss untergebracht, auch das Zimmer Böseneckers: "Ich will damit Bürgernähe demonstrieren und zeigen, dass ich leicht erreichbar, mitten im Geschehen bin." Im oberen Geschoss "ist alles, was mit Geld zu tun hat" (Bösenecker), wie Kasse und Forstamt.

Die Container der Firma Ela sind inzwischen ausgeräumt. Nach Abbau der internen Infrastruktur sollen sie wieder abgeholt werden. Die nächste Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 12. Dezember, findet bereits im neuen Rathausteil statt.