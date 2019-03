Von Christiane Barth

Epfenbach. Ton, der in einer selbst gebauten Tonne bei 1000 Grad zu Kunst wird? Töpfern und stundenlanges Polieren mit der gewissen Hingabe, die gleichsam das gewisse Etwas ausmacht? Gewusst wie. Die Metalltonne ist im Innenteil mit Keramikfaser umwickelt und hält so die Temperatur. Das Produkt, das danach bei diesem Brennprozess entsteht, kann sich sehen lassen - und wurde gesehen: Beim Tag der offenen Töpferei war der Blick in die Tonne einer, der den Besuchern ein staunendes Lächeln ins Gesicht zauberte. Die Raku-Künstlerin Elisabeth Pohlhammer hatte zum bundesweiten Tag der offenen Töpferei in Garten, Atelier, Werkstatt, Scheune und Küche geladen. Versierte Kunsthandwerker und viele Besucher, die sich von ehrlichem Können, meditativem Verschmelzen mit dem Produkt und Ideen inspirieren ließen, die mit der Natur gehen, trafen dort aufeinander.

Raku-Kunstwerke. Foto: Christiane Barth

Kugeln, Ostereier, Schalen, Schüsseln, ein "Sparschweinderl" oder Dinge, die in keine Schublade passen: Der Einfallsreichtum wurde inmitten Epfenbachs, zwischen den Mauern eines 250 Jahre alten Anwesens, mit den Elementen, die die Natur hergibt, in Form gegossen. Feuer, Wasser, kalte Luft (vielleicht sieben Grad), dazu Efeu, Algen und Kupferdrähte, die der Oberfläche eine bizarre Struktur verleihen. "Es ist spannend, womit man alles einfärben kann", erklärt die Künstlerin. Das Gastgeberehepaar Elisabeth Pohlhammer und Michael Wichmann demonstrierte, wie mit Ton, Zange, Fingerfertigkeit und viel Geduld kleine Kunstwerke entstehen, die sich in die Umgebung einfügen, als wollten sie den Betrachter zurückholen auf den Ursprung der Dinge. Hektik und übereifrige Betriebsamkeit schienen auf dem Anwesen, auf dem der Geist vergangener Jahrhunderte noch längst nicht weggeweht zu sein scheint, fehl am Platz. Den Dingen ihren Lauf lassen - dies ist auch der Charakter, der den Gegenständen, die mit der Raku-Technik hergestellt werden, innewohnt.

Der Raku-Ofen wird mit Gas beheizt. "Damit kann ich die Temperatur am besten steuern", erklärt Wichmann, "fingert" mit einer langen Metallzange nach dem ausgehärteten Ton, den er, als berge er ein rohes Ei, nun in eine weitere Tonne bugsiert, die mit Sägespänen gefüllt ist. Diese entzünden sich sofort an dem glühenden Salzbehälter, zu dem der einstige Klumpen Ton sich nun anschickt zu werden. Da der Salzbehälter einen Temperaturunterschied von fast 1000 Grad überstehen muss, reißt die Glasur und hinterlässt eine Struktur, die zum Muster avanciert, aber nicht vorhersehbar ist. "Wir können nur die Tonne anzünden, das Ergebnis aber können wir nicht beeinflussen", erläutert Wichmann den Entstehungsprozess. Das Feuer bestimmt, wo es lang geht.

Elisabeth Pohlhammer und Monika Espenner (v.l.) haben sich ihren Elementen verschrieben. Foto: Christiane Barth

"Man kann beim Prozess wunderbar spielen", sagt Pohlhammer. Doch es kommt noch besser: In die Risse dringt nun der Kohlenstoff der brennenden Sägespäne und bildet auf dem Salzstreuer den Moment ab, der niemals reproduzierbar ist. Eisensulfat, das auf Tonscherben gegossen wird und verrußte Schüsseln als Kunstwerk: Elisabeth Pohlhammer wischt die gebrannte, abgekühlte Keramik, die lange genug vor sich "hinschmurgelte", nun mit einem Tuch sauber. Zum Vorschein kommt eine Schale, die durch ihre Schlichtheit besticht. "Sieht aus wie ein natürlicher Achat", meint eine Besucherin.

Eine rundliche Raku-Frau, in Anlehnung an die Nana-Figuren der französischen Bildhauerin Niki des St. Phalle, fängt in der Werkstatt die Blicke der Besucher ein. Warum denn eine Nana-Figur? "Weil mir die dicken Frauen so gut gefallen. Ich finde die Harmonie der Körperfiguren so schön", erklärt die Künstlerin.

"Stricken to go", malerische Landschaften - interpretiert mit dem Pinsel -, Skulpturen in Sandstein sowie im lebenden Element, und immer wieder Keramik: Begleitet wurde die Ausstellung auch von anderen Künstlern, die sich alle "ihrem" Element verschrieben haben: Holger Maier (Holz), Waltraud van de Laar (Keramik), Monika Espenner (Strickwolle) und Stefanie Abben (Farben und Leinwand).

Und auch kulinarisch wurde beim Tag der offenen Tür einiges geboten. Eine Kuchenplatte und ein orientalisches Menü kredenzte Nadi Pflüger.