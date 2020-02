Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Astrid Bayer ist zwar erst seit November letzten Jahres als Schulsozialarbeiterin in der Gemeinde angestellt, kann aber schon jetzt sagen: "Ich fühle mich wohl, es macht mir Spaß." Bayer kennt sich in Epfenbach aus. Sie war zuvor in der Kernzeit und als Schulbegleitung tätig. Nun kümmert sie sich 22 Stunden die Woche um die Belange der Kinder und Jugendlichen.

Was die Sozialpädagogin genau macht und wie sich die Schulsozialarbeit im letzten Jahr entwickelt hat, war Thema auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Für knapp über 200 Schülerinnen und Schüler an der Grund- der Werkreal- und der Gemeinschaftsschule werden von Bayer betreut. Sie kümmert sich unter anderem um Streitschlichtung, Absprachen mit dem Jugendamt und ein Projekt in der Grundschule zur gewaltfreien Kommunikation. Aber auch der Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern gehört zu ihren Aufgaben.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 502 Gespräche geführt. Davon war ein Großteil, nämlich 294, mit Schülern. 133 führten Bayer und ihre Vorgängerin mit dem Lehrpersonal und immerhin noch 50 mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen. Die restlichen 25 waren Gespräche mit externen Hilfen, wie zum Beispiel dem Jugendamt. Häufig gab es mehrere Termine mit den Beteiligten, um die auftretenden Probleme zu lösen, wie Jenny Seckinger vom Bildungsträger SRH, der für die Sozialarbeit an der Merian-Schule zuständig ist und das Fachpersonal stellt, erklärte. Insgesamt seien Beratungen mit 47 Schülern geführt worden. In 38 Fällen konnten die Themen gelöst werden, indem sich alle Beteiligten maximal drei Mal zu einem Gespräch trafen. Bei acht Fällen waren mehr als drei Gespräche nötig, bei zehn trafen sich alle Beteiligten sogar mehr als fünf Mal. Das sei besonders gewesen. Hier hätte es teilweise jede Woche einen Termin gegeben, erklärte Seckinger.

Auch mit den Lehrern sei man "gut im Gespräch", sagte sie. Sieben Runde Tische habe es im letzten Jahr gegeben, bei denen beide Eltern und das Jugendamt mit der Schulsozialarbeiterin zusammensaßen. Das sei ein guter Schnitt. "Manche Dinge brauchen Zeit", sagte Seckinger, die dann hinzufügte, dass Eltern erst merken müssten, dass man ihnen nicht böse gesonnen sei. Oftmals seien es Streitigkeiten in der Familie, die die Kinder und Jugendlichen dann mitnähmen in die Schule. Diese werden dann auch durch die Sozialarbeiterin so gut wie möglich aufgearbeitet, und es werde nach gemeinsamen Lösungen gesucht.

Insgesamt seien die Themen mehr oder weniger gleich geblieben im Vergleich zu den letzten Jahren, erwiderte Seckinger auf die Frage von Gemeinderat Dirk Rosenzopf, ob es eine Zunahme gerade im Bereich psychischer Probleme gegeben habe. Es habe aber einen kleinen Anstieg bei Gesprächen mit dem Thema "psychischer Instabilität" gegeben. Das sei aber überall so, sagte Seckinger. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler würden das aber oft als mehr empfinden. Im Vergleich zum vorherigen Jahr sei keine Zunahme erkennbar, blicke man aber auf die letzten fünf Jahre zurück, gäbe es einen Anstieg.

Daher sensibilisiert die Schulsozialarbeiterin die Kinder und Jugendlichen unter anderem für das Thema Cybermobbing. Auch, wenn es bisher keinen expliziten Fall in Epfenbach gegeben habe. Bürgermeister Joachim Bösenecker sagte abschließend, dass er sich bis heute wundere, dass Schulsozialarbeiter so viel zu tun hätten. Die präventive Arbeit federe jedoch vieles ab.