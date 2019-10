Epfenbach. (cba) Die Postfiliale ist seit einiger Zeit umgezogen und wird jetzt vom Dorfladen aus bedient. Pakete und Briefe nimmt nun die Geschäftsführerin Marian Nathan an, die den Laden seit sechs Jahren betreibt.

Einen weiten Weg hatte die Postfiliale beim Umzug nicht zurück zu legen: Nebenan, im Gasthaus "Rössle", war sie viele Jahre für die Bürger eine wichtige Anlaufstelle. "Eigentlich hatte ich nicht vor, sie zu übernehmen, doch dann wäre die Post damit rausgegangen in den Gewerbepark an der Eschelbronner Straße", berichtet Marion Nathan, die mit ihrem zupackenden Entschluss die Bürger vor weiten Wegen an die Peripherie des Dorfes bewahrt hat.

Der Dorfladen unterdessen hat sich von den Umsatzeinbußen, die die Baustellen im Rahmen der Rathaussanierung mit sich brachten, inzwischen wieder gut erholt und hält auch trotz der zahlreichen Discounter im Umfeld weiterhin seine Stellung, wenngleich das Sortiment möglicherweise ein wenig überdacht werden muss. "Dass wir jetzt wieder eine Metzgerei im Ort haben, merkt man schon", erzählt Nathan.