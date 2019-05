Von Rainer Ohlheiser

Epfenbach. "Es ist nicht gut, dass er alleine arbeite, vielmehr bedarf es der Teilnahme und Anregung, wenn etwas gelingen soll." Bei den Feierlichkeiten zur Einweihung des teils renovierten, teils neu gestalteten Epfenbacher Rathauses stellte Bürgermeister Joachim Bösenecker die Einweihung unter ein Wort Johann Wolfgang von Goethes. Alle diejenigen, die an der Verwirklichung des großen Gesamtprojekts mitgewirkt haben, hätten im Sinne des Goethe-Zitates gehandelt. An Teilnahme und Anregung habe es keinen Mangel gegeben und das Bauwerk sei mit viel gemeinsamer Arbeit entstanden.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst begannen die Feierlichkeiten im Festzelt auf dem Rathausplatz. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von den beiden Kirchenchören; parallel fand im Liebenzeller Gemeinschaftshaus ein Kindergottesdienst statt.

Die Kindergartenkinder überreichen Bürgermeister Joachim Bösenecker den symbolischen Rathausschlüssel. Foto: Rainer Ohlheiser

Bösenecker blickte zurück und erwähnte, dass vor 50 Jahren ein Zweckbau für den Rathausbetrieb und die Freiwillige Feuerwehr entstanden sei, der den damaligen Bedürfnissen entsprochen habe. Voll aufgedrehte Heizungen im Bürgersaal und in den Büros ließen sich mit modernem Klimabewusstsein nicht mehr vereinbaren und auch die Toilettenanlagen hätten längst nicht mehr dem heutigen Standard entsprochen. "So war es denn wahrlich kein Luxus, sondern die pure Notwendigkeit, als sich Verwaltung und Gemeinderat trotz der knappen Kassenlage entschlossen, sich in das Abenteuer eines Rathausneubaus zu stürzen", sagte das Ortsoberhaupt.

Die Kritik aus der Öffentlichkeit wies er zurück und erklärte, dass der Neubau gegenwärtig und zukünftig jeweils zeitgemäße und optimale Nutzungsmöglichkeiten zur Erfüllung der öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen biete.

Das Hauptamt, das Büro des Bürgermeisters und das Trauzimmer befinden sich im Erdgeschoss, die weniger bürgerintensive Finanzverwaltung und der Bürgersaal sind im zweiten Stock angesiedelt. "Unser Architekt hat eine Form gefunden, die Alt und Neu verbindet und einlädt, das Rathaus zu betreten. Das Rathaus bindet sich vorzüglich in die bereits vollendeten und laufenden Projekte der Dorfsanierung ein", sagte Bösenecker. Mit vereinten Kräften sei es gelungen, Widrigkeiten zu überwinden und das neue Rathaus im Kostenrahmen zu verwirklichen.

Desirée Matheis und Marco Hereth von der STEG Stadtentwicklung aus Heilbronn sprachen davon, dass das Ziel der Stärkung des Ortskerns mit der Einweihung des Rathausgebäudes erreicht und ein wichtiger Baustein für die Zukunft Epfenbachs gesetzt worden sei. Architekt Dietmar Glup stellte fest, dass das bisherige Gebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Verwaltung entsprochen habe.

"Entstanden ist ein modernes und zukunftsorientiertes Verwaltungsgebäude für die Belange der Gemeinde Epfenbach. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar, die gesamte Haustechnik wurde erneuert, die Beheizung erfolgt mittels einer Wärmepumpe und auf dem Dach des Neubaus wurde eine Fotovoltaikanlage installiert", fasste Glup zusammen. Ein Grußwort sprach auch MdB Lars Castelucci.

Von der Möglichkeit, die Räumlichkeiten anzuschauen, wurde rege Gebrauch gemacht, und auch die von Hans Staudt aufgebaute Ausstellung zu Epfenbacher Ansichtskarten aus den Jahren 1895 bis 2018 fand großes Interesse. Es schloss sich ein Ortsrundgang mit Desirée Matheis von der STEG an. Hier wurden das Rathaus-Umfeld sowie der Dorfladen und das Gasthaus "Zur Krone" am Marktplatz, an denen jeweils Dachsanierungen stattgefunden hatten, betrachtet.

Weiter ging es zum großen neuen Bauprojekt in der Hauptstraße, wo Wohnungen sowie eine Physio- und Massagepraxis entstanden sind. Kleinere Maßnahmen an Gebäuden in der Hauptstraße 11 und 13 wurden begutachtet und der Rundgang endete am "Alten Schulhaus" in der Eschelbronner Straße.

Hier werden von der Firma Sauer Wohn- und Arbeitsraum zum Anmieten, der zwischen Historie und Moderne liegen soll, geschaffen. Fertig soll alles im April 2020 sein. Desirée Matheis erläuterte noch, dass die Ortskernsanierung noch längst nicht abgeschlossen sei und sich private Eigentümer, deren Grundstücke im Sanierungsgebiet liegen, bei Bedarf melden könnten.

Zur musikalischen Unterhaltung trugen der Gesangverein Liederkranz, der Schulchor der Merian-Schule, der Musikverein und der Chor "Tonspur" bei. Weiterhin war eine Hüpfburg im Bereich des Liebenzeller Gemeinschaftshauses aufgebaut; Auftritte des evangelischen und katholischen Kindergartens bereicherten die Veranstaltung.

Die Kinder überreichten Bürgermeister Bösenecker zu dem Lied "Wer will fleißige Handwerker seh’n" den symbolischen Rathausschlüssel. Die Bewirtung übernahmen die Landfrauen, Mitglieder des Motorradclubs, des Heimatvereins, der Freiwilligen Feuerwehr, des Turnvereins, des Kleintierzuchtvereins, des VfB sowie Mitarbeiter der Verwaltung.