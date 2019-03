Epfenbach. (cba) Was wohl der Grund dafür war, dass die Wasserversorgungsgruppe Mühlbach den Vertrag mit der Gemeinde nicht verlängerte? Die technische Wasserversorgung wird jedenfalls künftig von der Firma Netze BW aus Stuttgart übernommen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens, Wolfgang Zwinz, stand dem Gemeinderat nun Rede und Antwort.

"Ich war eigentlich mit der Mühlbachgruppe recht zufrieden", meinte Herbert Ambiel. Bürgermeister Joachim Bösenecker befürwortete, den Vertrag mit Netze BW als Betreiber und "fachlich qualifizierte Institution" fix zu machen. Das Ortsoberhaupt vermutet, es müsse wohl an Kapazitätsgründen liegen, dass die Mühlbachgruppe den Vertrag mit der Gemeinde, der seit 2013 bestand, nicht verlängerte. Vor 2013 verfügte Epfenbach noch über einen eigenen Wassermeister. Die Gemeinde versorgt sich aus einer eigenen Quelle unterhalb der Keitenhöfe, von wo das kostbare Lebensmittel zum Hochbehälter am Ortsausgang Richtung Waldwimmersbach gepumpt wird.

Die Fragen der Räte hatten nun vor allem mögliche Störfälle im Blick: "Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viele Rohrbrüche auftreten und was die alles kosten werden", sagte der Fachmann, der jedoch bereits die künftige Marschrichtung vorgab: "Wir investieren lieber in Erneuerungsmaßnahmen, als in das Flicken alter Leitungen."

Beate Metzler-Klenk äußerte die Bitte, den Gemeinderat rechtzeitig zu informieren, "falls es Unstimmigkeiten geben sollte". Die Rätin wollte sicherstellen, "dass die Bevölkerung ganz klar weiß, wohin sie sich wenden kann, falls es einen Störfall gibt".

Wolfgang Zwinz bekräftigte: "Uns ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr wichtig." Er sprach darüber hinaus von einem "Maßnahmenplan" in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Auch einen "Rehabilitationsmaßnahmenplan" für marode Leitungen werde man erarbeiten, sobald man einen Einblick in die Bestände habe.

Für einen Beitrag von 3625 Euro monatlich wird die Netze BW dann ab dem 1. Juni die technische Betriebsführung der Wasserversorgung in der Gemeinde übernehmen. Der Beitrag, der an die Mühlbachgruppe ging, war geringfügig niedriger gewesen.