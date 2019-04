Von Christiane Barth

Epfenbach. Eine Doppelwippe, auf der Opa und das Enkelkind gemeinsam den Alltag ausschwingen lassen, eine Wasserspielanlage und ein Treffpunkt für Jung und Alt, also eine Plattform fürs Freizeitvergnügen, die den Ansprüchen jeder Generation gerecht werden soll: Andernorts bereits bewährt, soll nun auch in Epfenbach ein Mehrgenerationenplatz entstehen. Bezuschusst wird das Vorhaben mit Mitteln aus dem "Leader"-Programm, zudem hat sich die Gemeinde mit diesem Vorhaben um eine Investitionshilfe in Höhe von 36.200 Euro aus dem Ausgleichstock bemüht.

Das zehn Ar große Areal am Marktplatz 6 - eine Wiesenfläche im Umfeld der Evangelischen Kirche und des Gasthauses "Krone" - ist für das Vorhaben vorgesehen. Bestens geeignet sei die Fläche auch aus einem weiteren Grund, meint Gemeinderat Manfred Hafner: Sie liegt vor der "Seniorenresidenz" für betreutes Wohnen in Epfenbach, also in direkter Nähe zur Generation, die vom lebendigen Austausch zwischen Jung und Alt profitieren soll.

Zielgruppe der geplanten Anlage ist jedoch nahezu jeder: Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Familien, Kindergärten, Schulen, Vereine, Wanderer, Touristen, Gäste sowie sämtliche Altersklassen und die Öffentlichkeit: So jedenfalls hat es die "Leader"-Aktionsgruppe gemäß den Wünschen der Gemeinde definiert. Verweilmöglichkeiten, Sport- und Spielstätten sollen geschaffen sowie auch neue Parkplätze angelegt werden.

Man habe sich bei der Planung und Ideenfindung an den "alla hopp!"-Anlagen in der Umgebung orientiert, berichtet Hafner, und habe sich vor allem den Treffpunkt im Meckesheim zwischen Steingasse und Schulstraße als Leitbild genommen.

Gebaut werden soll auch ein Pavillon. "Ähnlich wie beim Kraichgaublick", erläutert Manfred Hafner. Auch die Ruhebänke beim beliebten Grill- und Freizeitplatz am nördlichsten Rand der Epfenbacher Gemarkung werde man adaptieren. Zudem sind viele weitere Animationen für die Sinne, Motivationsanschübe für körperliche Ertüchtigungen und einfach nur Dinge, die Spaß machen sollen, geplant: Etwa ein Karussell, ein Schultertrainer, weiterhin Armzug, Trampolin, Armfahrrad und Beintrainer sowie Balancierstrecke, Matschtisch oder ein "Matterhorn Elb".

Aus dem "Leader"-Förderprogramm fließen 60 Prozent der Entstehungskosten, die mit 147.000 Euro beziffert werden. Den Rest muss die Gemeinde aufbringen. Die geschätzte Gesamtsumme der Baukosten in Höhe von 292.000 Euro hat die Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt in den Haushalt 2019 eingearbeitet. Durch Eigenleistung, also dadurch, dass der Bauhof, die Bürger, die Vereine und der Gemeinderat selbst Hand anlegen und die Schaufel schwingen, sollen die Kosten reduziert werden.

Die "Leader"-Aktionsgruppe begründet das Vorhaben auch mit einer besseren Identifizierung der Bürger mit Epfenbach und der Region und will damit das "Abwandern junger Menschen vermeiden". Begonnen werden soll mit der Baumaßnahme, sobald der Bescheid des Regierungspräsidiums eingegangen ist. Hafner rechnet damit noch im Frühjahr. Das große Ziel sei, den Park bis zum Markttag im Oktober fertigzustellen: "Wir wollen das zeitnah umsetzen."