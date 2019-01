Von Christiane Barth

Epfenbach. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt: An diese alte Weisheit erinnert ein Vorfall, der sich in Epfenbach zugetragen hat und der bei der letzten Gemeinderatsitzung des Jahres zur Sprache kam. Ein Bürger brachte dem Gremium sehr aufgebracht seine Beschwerde vor: Vor seinem Anwesen habe sich viel Laub angehäuft. Nicht irgendein Laub, sondern die Hinterlassenschaften der Bäume, die auf einem der Nachbargrundstücke stehen. Dass es sehr viel Laub gewesen sei - daraus machte der sichtlich verärgerte Bürger keinen Hehl. Nun verlangte er von der Gemeindeverwaltung, sich um die Angelegenheit zu kümmern, und zwar zeitnah.

Bürgermeister Joachim Bösenecker gab zu bedenken, dass der Eigentümer des Anwesens, auf dem die sich von ihren Blättern befreienden Laubbäume stehen, nicht in Epfenbach wohnhaft sei und dieser daher erst ausfindig zu machen sei. Das Haus sei vermietet. Es entspann sich eine Diskussion im Sitzungssaal, wie denn jetzt zu verfahren sei, denn die Geduld des Bürgers schien sichtlich am Ende zu sein.

Der Wind habe das Laub grundstücksübergreifend verwirbelt, berichtet nun der Bürgermeister auf RNZ-Nachfrage. Nämlich von einer Straßenseite auf die andere. "Und es wurde nicht schnell genug weggefegt", ergänzt Joachim Bösenecker. Wer jedoch eigentlich verantwortlich ist, die "schöne Bescherung" zu beseitigen? Dazu hat der Bürgermeister eine klare Aussage: "Laub ist herrenlos." Die Gemeinde sei nicht für die Säuberung eines privaten Grundstücks verantwortlich, auch dann nicht, wenn der feuchte Kehricht von den Bäumen eines Nachbarn herrühre. Selbiges gelte übrigens auch für Schnee, mit dem ja nun in den kommenden Wochen verstärkt zu rechnen sei. "Es greift hier die kommunale Kehr- und Streusatzung", macht der Bürgermeister deutlich, "die Gehwege müssen sauber gehalten werden, nicht zuletzt, um Verletzungen von Passanten zu verhindern." Dies liege in der Verantwortung der Grundstücksbesitzer. Die Gemeinde könne sich dennoch das Recht nehmen, "Abhilfe zu schaffen, wenn der Eigentümer seiner Pflicht partout nicht nachkommt", erklärt Bösenecker.

Dann könne die sogenannte "Ersatzvornahme" greifen, was nichts anderes bedeutet, als dass der Bauhof den Dreck beseitigt. Allerdings mit einer Auflage: Die Kosten für den Einsatz werden dann dem Grundstückseigentümer, der diesen verursacht hat, in Rechnung gestellt.

In besagtem Fall, der in der Gemeinderatsitzung zur Sprache kam, sei inzwischen wieder Ruhe eingekehrt, lässt Joachim Bösenecker wissen.