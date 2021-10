Epfenbach. (pol/mare) Die Kinderkrippe in des katholischen Kindergartens in Epfenbach ist verwüstet worden. Und zwar so sehr, dass der Betrieb bis Jahresende eingestellt werden muss, wie die Polizie mitteilt.

Bereits in der Nacht auf Montag drangen demnach Unbekannte in das Gebäude der Kinderkrippe in der Friedrich-Blink-Straße ein und verstopften mit Toilettenpapier ein Kleinkind-WC-Becken im Wickelraum und manipulierten die Toilettenspülung, sodass das WC-Becken überlief und die Krippe vollständig mit Wasser überschwemmte. Dabei dürfte ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.

Der Betrieb der erst vor wenigen Wochen renovierten Krippe dürfte nach einer ersten Einschätzung bis Ende des Jahres 2021 eingestellt sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeiposten Waibstadt, Telefon 07263/5807, oder beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0.