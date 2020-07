Epfenbach. (jou) Es ist eines der dringlichsten Projekte im Ort, wie Bürgermeister Joachim Bösenecker sagte, und es geht der Gemeinde nicht schnell genug voran: der Ausbau des Glasfasernetzes. In der jüngsten Gemeinderatsitzung waren Pressesprecher Arno Maruszcyk von der BBV samt Bauleiter vor Ort, um die Fragen des Gremiums zu beantworten.

Auf die Frage, nach dem Grund für die Verzögerungen, sagte Maruszcyk: "Wir können jetzt en détail gehen." Tat er aber nicht, sondern lenkte das Thema auf die Abraumhalde. Seit Mittwoch dürfe man den Bodenaushub wieder wegfahren. Die Genehmigung habe lange auf sich warten lassen. Dann sagte er beinahe stolz, dass der "Schandfleck" weg könne, gab zu, dass die BBV daran auch nicht ganz unschuldig sei, und beendet das Thema mit den Worten: "Es ist einfach passiert."

Dann ging Maruszcyk doch noch auf die Arbeiten ein, bei denen seiner Meinung nach "alles super" laufe. "Wir sind super im Rennen", beteuert er. Dass die BBV teilweise davon gesprochen hat, schon im vergangenen Jahr mit dem Ausbau fertig zu sein, thematisierte er nicht. Man habe die Tiefbauarbeiten in Epfenbach sogar vorgezogen. Daher sehe er das alles entspannt. Vereinzelt gebe es allerdings schon "Kriegsschauplätze". Auf die ging Maruszcyk aber nicht weiter ein.

Auf die Frage von Gemeinderat Dirk Rosenzopf (Freie Wähler-Bürgerverein), wie genau der Zeitplan nun aussehe, nannte Maruszcyk unter Vorbehalt dann doch einen Termin: "Bis Oktober müssen wir komplett fertig sein." Das gelte sowohl für die Tiefbauarbeiten als auch für die Hausanschlüsse.

Gemeinderat Manfred Hafner (CDU), der durchaus den Eindruck erweckte, ein wenig aufgebracht zu sein, erkundigte sich, warum das Gewerbegebiet noch immer nicht angeschlossen ist. Man habe die Prioritäten – erst "Zuckerbaum", dann Schule – doch mitgeteilt. Wie sich Bösenecker noch erinnern kann, hieß es von Seiten der Firma zu Beginn, man würde die Wünsche der Gemeinde berücksichtigen. Plan war: Sobald der Hauptverteiler auf dem Marktplatz installiert ist, werden die Firmen Zugang zum schnellen Internet bekommen, erklärte Hafner. 200 Arbeitsplätze würden daran hängen. Durch Corona und die viele Arbeit im Homeoffice, habe sich die Lage noch einmal zugespitzt. Hafner unterstrich, dass durch das langsame Internet den Firmen "Millionenbeträge flötengehen".

"Wir tun alles, was technisch machbar ist", sagte der Pressesprecher wage. Aber es klappe nicht immer so wie man möchte. Die BBV müsse strukturell ausbauen. Das dürfe man nicht von Wünschen abhängig machen. Außerdem könne man nicht nur eine Leitung in das Gewerbegebiet legen. Auch die Anwohner seien wichtig. "Wir wollen allen gerechtwerden", sagte er. Wenn die BBV nicht da wäre, gäbe es gar kein Internet.

Auf die nochmalige Nachfrage von Hafner, wann der Hauptverteilerkasten nun installiert wird, schaute Maruszcyk den Bauleiter an und sprach dann etwas von Mosaikstein im Ausbau des Internets. Man werde im Gewerbegebiet starten und dann alle Stränge sternförmig am Marktplatz zusammenführen.

Maruszcyk sprach auch von einem "heillosen Durcheinander". Wenn man keine Rücksicht auf die Bestandsinfrastruktur nehmen müsste, wäre die BBV mit dem Ausbau schon längst fertig. Alleine die Elektromitverlegungsarbeiten würden mehrere Wochen dauern.

Friedbert Ziegler von der SPD brachte zum Ausdruck, dass ihm "stinken würde", dass Epfenbach trotz schlechtem Internet nicht bevorzugt werde und die Arbeiter überall anfangen und nichts fertig machen würden. "So ein Projekt ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen", antwortete der BBV-Pressesprecher.

Jan Willfahrt (SPD) stimmte ihm dabei zu. Der Fernmeldeelektroniker lobte die Arbeit der BBV und könne es nachvollziehen, dass es so lange dauern würde. Die Straßen seien schnell erschlossen worden. Trotzdem sei es ein harter Weg bis Oktober.

Im Publikum glaubte man nicht ganz an den Termin. Ein Bürger rief, dass er mit Weihnachten in einem Jahr rechne.