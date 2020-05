Wie die Finanzen für das Jahr 2020 genau aussehen, wird sich schlussendlich wohl erst im Nachtragshaushalt zeigen. Die Gemeinderatsmitglieder prangerten auch an, dass viele Maßnahmen zu spät umgesetzt würden. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Es war eine durchaus ungewöhnliche Situation, mit der sich der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung auseinandersetzte – die Verabschiedung des Haushaltes 2020. Nicht nur, dass es der erste Haushalt mit Doppik war, sondern auch, dass dieser bei der Beschlussfassung schon wieder "Makulatur" ist, wie es Gemeinderat Manfred Hafner (CDU) in seiner Rede bezeichnete. Grund dafür sei nicht nur die Corona-Krise, sondern auch "die Verschleppung durch die Verwaltungsspitze". Er forderte Bürgermeister Joachim Bösenecker daher dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass künftig alle eingestellten Maßnahmen im entsprechenden Haushaltsjahr zumindest begonnen werden.

Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt zeichnete in ihrer Rede ein wenig optimistisches Bild der Lage. "Leider lässt die derzeitige Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie befürchten, dass diese Zahlen nicht zu halten sind und mit erheblichen Einnahmeverlusten zu rechnen ist", sagte sie. Die Erstellung des Entwurfs habe auch ohne Corona-Krise früh erkennen lassen, dass sich die Einnahme-Situation gegenüber dem Vorjahr im Bereich des Finanzausgleichs verschlechtern wird. Dies habe auch mit den höheren Umlagen, die die Gemeinde an das Land zahlen muss, zu tun. Hier geht es um rund 121.000 Euro, die sich aus Finanzausgleich und Kreisumlage zusammensetzen. Hinzu kommen rund 38.500 Euro weniger Zuweisungen.

Insgesamt stehen der Gemeinde im Vergleich zum vergangenen Jahr knapp 281.000 Euro weniger zur Verfügung. Außerdem gab es zu Beginn des Jahres einige Gewerbesteuerrückzahlungen. Zusammen mit den korrigierten Werten der diesjährigen Vorauszahlungen muss die Gemeinde hier mit rund 260.000 Euro weniger auskommen als ursprünglich geplant. Damit fehlen rund 580.000 Euro im Ergebnishaushalt. In diesem werden alle "Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit" dargestellt, wie Schmitt erklärte. Er zeigt den gesamten Ressourcenverbrauch Epfenbachs.

Ebenso belasten den Ergebnishaushalt Maßnahmen, die eigentlich schon 2019 oder sogar früher hätten fertig sein sollen. Was jedoch nicht vollendet ist, kann auch nicht abgerechnet werden. Als Beispiel nannte Schmitt das Rathaus. Obwohl Einzug im November 2018 war, fehlen immer noch Schlussrechnungen. Außerdem diskutiert die Gemeinde noch in einigen Gewerken mit den Auftragnehmern. Diese Rechnungen müssen bezahlt werden und binden damit Mittel aus dem Haushalt, die somit für andere Investitionen nicht zur Verfügung stehen. Auch Gemeinderätin Beate Metzler-Klenk (SPD) ging in ihrer Rede auf diese Situation ein: "Eigentlich unbegreiflich, sogar die Telefonanlage ist noch nicht fertig installiert und selbst kleine Maßnahmen, ob nun der alte Brunnen, oder ein neuer, kostengünstiger wäre, wird zu einem Großprojekt." Sie ist sich zudem sicher, dass sich die Probleme durch die Doppik noch verschärfen.

Coronabedingt seien viele Gewerbesteuereinnahmen weggefallen. "Die Abwärtsspirale der Gewerbesteuer dreht sich unaufhaltsam weiter, wie tief vermag niemand zu sagen", war Schmitts Urteil. "Viele Fragezeichen und Sorgenfalten" bereitet ihr die Frage, wie das die Gemeinden auffangen sollen. "Alleine können wir das jedenfalls nicht." Hier hofft sie auf einen Rettungsschirm für die Kommunen.

Bis dahin schöpft die Gemeinde ihren vollen Kreditrahmen von 507.000 Euro aus. "Ob dieser Betrag ausreichen wird, wissen wir noch nicht", erklärte Schmitt. Und auch Bösenecker sagte in seiner Rede, dass man sich "auf die wirklich wichtigen Maßnahmen" konzentrieren und so sparsam wie möglich wirtschaften müsse. Sollte der Kreditrahmen nicht reichen, müsse das Landratsamt die Extraausgaben genehmigen. Das würde aber nur bei existenziell wichtigen Maßnahmen geschehen. Er ist aber der Meinung, dass die Gemeinde das schon jetzt mache und betonte auch, dass die Verwaltung alles tue, um die Maßnahmen umzusetzen. Teilweise würden aber "Faktoren von außen" zu dem Vollzug führen. Der Schuldenstand beläuft sich im Ort auf 991 Euro pro Einwohner und wird sich wohl auch noch erhöhen. Dirk Rosenzopf (Freie Wähler) prophezeite daher, dass man den Gürtel in den kommenden Jahren enger schnellen müsse. Für vieles werden Mittel fehlen.

Aber auch mit weiteren Einnahmeeinbußen, wie beispielsweise den ausbleibenden Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung, hat Epfenbach zu kämpfen. Ebenso betreffen die Defizite des ÖPNV die Gemeinden, die vertraglich an den Ausfällen beteiligt sind. Schmitt rechnet mit einem Nachtragshaushalt. Trotzdem musste der Gemeinderat den jetzigen Haushalt verabschieden, um überhaupt eine gesetzliche Grundlage für Einnahmen und Ausgaben zu haben. Somit wurde der Haushalt einstimmig verabschiedet.