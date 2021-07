Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Wie schon bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats im Juni stand Bürgermeister Joachim Bösenecker mit seiner Meinung zur Schulsozialarbeit wieder alleine da. Keiner außer ihm war bei der Abstimmung dafür, den Träger für die Schulsozialarbeit an der Merian-Schule zu wechseln – auch wenn das Angebot günstiger ist als das der SRH, die seit Jahren die Schulsozialarbeit im Dorf koordiniert.

Dem eigentlichen Tagesordnungspunkt ging die flammende Rede zweier Mütter in der Fragezeit der Einwohner hervor. Schulsozialarbeiterin Astrid Bayer genieße das Vertrauen der Kinder. Sie hätten die Epfenbacherin in ihr Herz geschlossen. Außerdem sei Bayer "eine Bereicherung" und es wäre furchtbar, wenn die Pädagogin wegfallen würde. Man sollte den Kindern nicht alle zwei bis drei Jahre zumuten, sich an neue Bezugspersonen gewöhnen zu müssen. "Die Kinder sind in dem Moment auch wichtig", sagte eine der Mütter und prangerte dann an, dass die Eltern bei der Entscheidung nicht mit einbezogen worden wären. "Was sollen wir machen?", fragte sie und schlug vor, den Differenzbetrag zu sammeln.

Dieser reduziert sich von rund 5000 auf knapp 2000 Euro, da die SRH in ihrem verbesserten Angebot den Stundenumfang der Schulsozialarbeiterin leicht nach unten korrigiert hat, wie Bösenecker erklärte. Er habe das neue Angebot und auch die Stellungnahme der SRH, dass in diesem Fall das Vergaberecht nicht anzuwenden sei, an das Kommunalrechtsamt weitergeleitet. Aufgrund der Kürze der Zeit habe er aber am Mittwoch noch keine Antwort erhalten. Der Bürgermeister betonte auch, dass ihm nach seiner Auffassung gar nichts anderes übrig bleibt, als das günstigere Angebot eines anderen Trägers zu nutzen. Darüber sei er auch nicht glücklich, aber die gesetzlichen Regelungen müsse er einhalten. "Das ist meine Pflicht."

Weil die SRH für ihre Leistungen mehr Geld wollte und laut Bösenecker auch für Verhandlungen nicht bereit war, hatte sich der Rathauschef beim Kommunalrechtsamt erkundigt, was er machen soll. Das gab die Empfehlung, die Stelle auszuschreiben und einen womöglich günstigeren Träger zu wählen. An diese Weisung fühle er sich gebunden. Er betonte auch, dass die Leistungen der SRH und Schulsozialarbeiterin Bayer "erstklassig waren". Das hieße vergaberechtlich aber nicht, dass ein anderer Anbieter schlechter sei.

Die Mutter wies in ihren Ausführungen auch darauf hin, dass es einen qualitativen Unterschied zwischen den Angeboten gebe. Man könne das Vertrauen, das die Kinder, Eltern und Lehrenden zu der Schulsozialarbeiterin aufgebaut haben, nicht in eine Waagschale werfen. "Es geht um unsere Kinder."

Das sah auch der Gemeinderat so. Manfred Hafner (CDU) erklärte, dass man die beiden Angebote eben nicht vergleichen könne. Nach Durchsicht der Unterlagen habe er einige Unterschiede entdeckt, die einen höheren Preis rechtfertigen würden. Man solle bei der Argumentation für das Kommunalrechtsamt die qualitativen Kriterien herausstellen. Außerdem gehe es hier auch um Nachhaltigkeit. Die Kinder könnten so, falls sie später die Grafeneck Schule besuchen, durchgehend begleitet werden. Ebenso wies er auf die Absichtserklärung hin, die der Gemeinderat der SRH 2019 gegeben hat, dass die Gemeinde die Zusammenarbeit fortsetzt. "Wir sprechen von 2000 Euro", sagte er und fügte hinzu, dass das Kindeswohl viel gewichtiger sei.

Cedric Wieland stimmte seinem Parteikollegen zu und gab auch noch ein Beispiel für die Ungleichheit der Leistungen. So erklärte er, dass beim Angebot der SRH zum Beispiel ein Diensthandy mit den Kosten schon abgedeckt sei. Beim anderen Anbieter müsse die Gemeinde für Laptops und Co. aufkommen. Und auch Freie Wähler Sprecher Dirk Rosenzopf unterstrich, dass seiner Meinung nach die Mehrkosten keinen finanziellen Schaden darstellen würden, den die Gemeinde abwenden muss.

"Wir müssen auf die Eltern hören", meinte Karsten Emmerich (Freie Wähler). Diese wüssten, was für ihre Kinder gut ist. An Bösenecker gerichtet sagte er, er glaube, dass dieser dem Begriff "billig versus wirtschaftlich" auf den Leim gegangen sei. Dabei erklärte er, dass die Gemeinde ein Angebot für eine Technikleistung auch nicht annehmen würde, wenn die versprochene Technik veraltet sei. Er als Vater möchte auch, dass seine Tochter, wenn sie demnächst in die Schule kommt, dort einen Ankerpunkt hat. Man hätte sich das ganze Prozedere ersparen können, wenn man auf die Wirtschaftlichkeit gepocht hätte, beendete Hafner die Diskussion. Die Entscheidung liegt nun beim Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises.