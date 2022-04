Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in einem Ankunftszentrum an. Foto: dpa

Epfenbach. (jou) Der Markttag, die geflüchteten Menschen aus der Ukraine und die Volksbank, die ihre Öffnungszeiten anpasst, waren unter anderem Themen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Überblick:

> Noch mehr Geflüchtete muss die Gemeinde aufnehmen. Wie Bürgermeister Joachim Bösenecker mitteilte, wohnen im Dorf derzeit 40 geflüchtete Menschen. Davon 23, die schon in den Jahren 2015 und danach gekommen sind, und 17 Menschen aus der Ukraine. Die Gemeinde muss allerdings noch mehr Ukrainer aufnehmen. Die vorgegebene Quote liegt bei 27 Menschen. Daher informierte Bösenecker noch einmal, dass sich alle Ukrainer beim Rathaus registrieren sollen, die dies noch nicht getan haben.

> Wohnungen gibt es für die Ukrainer auch. Die Gemeinde hat ein Objekt gemietet und ist in Gesprächen mit weiteren Eigentümern. Gemeinderat Karsten Emmerich appellierte auch nochmals an die Epfenbacher Bevölkerung sowie die Verwaltung, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Denn gäbe es diesen, dann könnten noch zwei weitere Familien aus der Ukraine nach Epfenbach geholt werden.

> Das Integrationsmanagement wurde verlängert. Dem stimmte der Gemeinderat geschlossen zu. Man könne froh und dankbar sein, dass es diese eineinhalb Stellen gibt, sagte Dirk Rosenzopf. Gerade bei Sprachbarrieren und zum Formulare ausfüllen seien die zwei Mitarbeitenden sehr hilfreich. Dass das Integrationsmanagement wie in allen anderen Gemeinden des Verwaltungsverbands verlängert wird, liegt auch daran, dass das Land die Stellen für ein weiteres Jahr fördert. So muss die Gemeinde lediglich die Sach- und Gemeindekosten tragen. Diese liegen bei 3000 Euro. Die Personalkosten von 96.000 Euro werden von der Förderung abgedeckt.

> Die Volksbank-Filiale reduziert ihre Öffnungszeiten. Grund dafür sei laut Bank die häufigere Nutzung des Onlinebankings. Die Filiale hat nun montags und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.45 Uhr geöffnet. Mittwochs sind die Mitarbeitenden von 8.30 bis 12.30 Uhr erreichbar. Individuelle Termine können aber vereinbart werden, berichtete der Bürgermeister. Der Geldautomat sei jederzeit nutzbar.

> Der Markttag soll, wenn irgendwie möglich, stattfinden. Das teilte Bösenecker auf Nachfrage von Gemeinderat Jan Willfahrt mit. Der Knackpunkt sind laut Bürgermeister bisher noch Vorgaben für Zugangskontrollen. Das sei nicht leistbar, sagte Bösenecker. Wenn diese wegfallen, stehe der Veranstaltung aber nichts im Wege.

> In den Bürgersaal umziehen möchte der Gemeinderat so schnell wie möglich, um dort wie vor der Pandemie die Sitzungen abzuhalten. Allerdings sind die Corona-Fallzahlen derzeit noch zu hoch, erklärte Bösenecker. Wenn diese sinken, finde die Gemeinderatssitzung wieder in gewohnter Umgebung statt und der Turnverein könne mittwochs wieder trainieren. "Wir wollen das unbedingt", sagte Bösenecker.

> Warum es keinen Gemeindevollzugsdienst im Dorf gibt, war eine Frage aus dem Gemeinderat. Gerade die Parksituation beim Marktplatz sei schwierig, sagte Gremiumsmitglied Friedbert Ziegler. "Wir sollten jemanden holen." Das sieht der Bürgermeister genauso, der sich über den "Alleingang" von seinem Helmstadter Amtskollegen Wolfgang Jürriens geärgert hat. Helmstadt-Bargen hat einen solchen Dienst ins Leben gerufen. Man sei aber in Gesprächen mit anderen Kommunen, um ebenfalls einen Gemeindevollzugsdienst einzustellen, sagte der Bürgermeister.