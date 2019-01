Von Berthold Jürriens

Epfenbach. Die Voraussetzungen für ein entspanntes finanzielles Jahr 2017 waren für die Gemeinde alles andere als vorhersehbar. Ganz im Gegenteil: Ein umfangreicher Rathausumbau mit "diversen bekannten und unbekannten Verzögerungen" und eine "furchtbar schlechte Ausgangslage für den Haushalt 2017" bereiteten der Verwaltung und den Gemeinderäten Kopfzerbrechen.

So hörte man zunächst rückblickend von der Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt auf der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Die oft und viel zitierte Systematik des Finanzausgleichs war schuld, denn durch unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen, die Ende 2015 noch kassenwirksam eingingen, hatten wir denkbar schlechte Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen und vor allem für die zu leistenden Umlagen an das Land und den Kreis im Jahr 2017."

Doch höhere Landeszuweisungen, insbesondere bei der Einkommensteuer mit rund 132.000 Euro und einer erneuten Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer in Höhe von 276.000 Euro ließen die Gemeinde aufatmen. Aber auch andere Abschnitte, wie der Gemeindewald, hätten in der Summe zu dem positiven Ergebnis beigetragen.

Dennoch, viele Ausgaben seien bereits durch gesetzliche oder vertragliche Zwänge vorgegeben, wie die Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten, die FAG- und Kreisumlage und Umlagen an Zweckverbände. Somit fiel die Jahresrechnung 2017 weitaus besser aus als bei der Erstellung des Haushaltsplanes befürchtet worden war. "Im Verwaltungshaushalt verbuchte die Gemeinde rund 5,86 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt fast 740.000 Euro, zusammen also 6,6 Millionen Euro", begann Schmitt mit den konkreten Zahlen.

In dem im April 2017 beschlossenen Haushalt war das Gesamtvolumen mit fast 7,4 Millionen Euro beziffert worden. Die Negativzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt habe "nur" noch rund 137.000 Euro betragen, so dass auch aus der Rücklage nur " rund 3500 Euro gegenüber dem Ansatz von über 700.000 Euro" entnommen werden mussten. Der Stand der Rücklagen habe sich somit zum Ende des Jahres 2017 auf 811.000 Euro verringert. "Das kommt den folgenden Haushaltsjahren zugute."

Auch die eingestellte Kreditaufnahme sei nicht in Anspruch genommen worden, und somit wurden die 600.000 Euro als Haushaltsrest nach 2018 übertragen. Die Verschuldung von 1,37 Millionen Euro verursachte zum Jahresende 2017 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 565 Euro. Im Vorjahr waren es 598 Euro gewesen.

Verwaltungs- und finanztechnisch stand der Rathausumbau als Maßnahme im Vermögenshaushalt im Mittelpunkt. Als weitere umgesetzte Vorhaben nannte Schmitt die Erschließung der Bauplätze in der Steige, die Anbindung des Gewerbegebiets an die L 530, die Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, das "mittlere Löschfahrzeug" für die Feuerwehr, neue Parkplätze am Friedhof und neue Grabarten. Das Thema Breitbandversorgung sei von "ungeklärten Zuständigkeiten und Zuschussmöglichkeiten sowie stockenden Planungen" geprägt und werde die Kommune weiter beschäftigen.

Für die Beratungen für das Haushaltsjahr 2019 warten wieder "scharfe Berechnungen" auf die Gemeinderäte und die Verwaltung. Schmitt verwies auf "weitere Maßnahmen zum Wohle unserer Bürger", die nun nach der Abrechnung des Rathausumbaus vor der Tür stehen und ebenfalls eine große Finanzausstattung benötigen.

Die Kommentare der Gemeinderäte fielen entsprechend positiv aus. Einigkeit herrschte bei den drei Fraktionen auch bei den zukünftigen Maßnahmen, die die Verbesserung der Infrastruktur betreffen, darunter Wasser, Abwasser, Straßen, Gehwege und Ortskern.

Für Manfred Hafner ist auch die gute Konjunktur für die Zahlen verantwortlich. "Klug und vorausschauend wirtschaften, Schulden vermeiden"; Haushalte ruiniere man bekanntlich in guten Zeiten. Zuschüsse müssten rechtzeitig und in vollem Umfang beantragt werden. Beate Metzler-Klenk wunderte sich, dass nicht alle Gelder für Kinderspielplätze, Friedhof oder Schule abgerufen worden waren. Dirk Rosenzopf fasste nochmals die Zahlen des "Sparhaushalts" zusammen und zeigte auf, dass Epfenbach den Abbau der Pro-Kopf-Verschuldung seit sechs Jahren erfolgreich betreibe, nämlich von 839 Euro im Jahr 2011 auf 565 Euro zum Jahresende 2017. Im Vergleich mit den Nachbargemeinden und im GVV Waibstadt stehe Epfenbach mehr als akzeptabel da. Einstimmig votierte das Gremium für die Feststellung der Jahresrechnung 2017.