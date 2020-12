Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. "Die Corona-Pandemie plagt uns schier bis zum Umfallen", sagte Bürgermeister Joachim Bösenecker zu Anfang der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Sport- und Kulturhalle und wies darauf hin, die Redebeiträge so kurz wie möglich zu halten. Passend dazu wurden auch gleich zwei Punkte von der Tagesordnung gestrichen: eine Vertragsänderung der Schulsozialarbeit und das Bebauungsplanverfahren "Eschelbronner Straße - Krautgärten". Beide Themen brauchten eine Überarbeitung beziehungsweise noch einmal Vorberatungen.

Zu Beginn hielt Bösenecker einen kurzen Jahresrückblick. Es sei ein "arbeitsintensives Jahr" gewesen, sagte er, bevor er einzelne Punkte wie zum Beispiel den Ausbau des schnellen Internets hervorhob und sagte, dass sich Epfenbach "erfolgreich weiterentwickelt" habe. Dann ging es daran, die Tagesordnung abzuarbeiten. Der Überblick:

> Wozu die Wassermehreinnahmen genutzt würden, wollte ein Bürger in der Fragezeit wissen. Bösenecker erklärte, dass die Gemeinde keine Gewinne machen dürfte. Die Kosten, die beim Abwasser und Co. entstehen, müsse die Gemeinde allerdings wenn möglich kostendeckend von den Haushalten einfordern. "Höhere Kosten sind begründet", sagte Bösenecker. Als der Einwohner nachfragte, wofür man denn das Geld nun brauche und welcher Posten sich so erhöht habe, kam heraus, dass die Gemeinde jahrelang den Einwohnenden eigentlich viel zu wenig Geld in Rechnung gestellt hat.

"Wir haben furchtbar draufgelegt", sagte der Bürgermeister. Man sei sogar vom Kommunalrechtsamt ermahnt worden. Auf Nachfrage des Bürgers, ob der Preis nun kostendeckend sei, antwortete der Bösenecker: "hoffentlich". Die Kalkulationen seien aber nur Prognosen. Wie Kämmerin Elke Schmitt erklärte, würden die Zahlen erst zwei Jahre später geprüft. Wenn man mit den Wasserpreisen Gewinn erwirtschaften würde, was verboten sei, müsse die Verwaltung das Geld zurückzahlen. Das möchte man verhindern. Und auch die maroden Rohre sprach der Mann an. Es gebe viele Wasserrohrbrüche im Dorf. Die Rohre müssten dringend erneuert werden.

> Der Hähnchenstand, der zu Markttagen vor Ort ist, war einem anderen Einwohner ein Dorn im Auge. Er lies über Gemeinderat Friedbert Ziegler (SPD) ausrichten, dass er grundsätzlich nichts gegen den Verkauf der Ware habe, ihn in Zeiten von Corona allerdings als Konkurrenz für den örtlichen Metzger und die Gastronomie empfinde. Jeder Anbieter habe freien Zugang zum Wochenmarkt, solange es genügend Platz und keine zwei gleichen Stände gebe, erklärte Bösenecker, der sich für einen "lebendigen Wochenmarkt" einsetzt.

Der Bürgermeister sieht keine Konkurrenz zu den örtlichen Anbietern, da der Hühnerstand auf Laufkundschaft spezialisiert ist. Wäre der Standort auf dem Parkplatz, direkt vor dem Rathaus und gegenüber von Metzgerei und Bäckerei, ein anderer, würde die Kundschaft ausbleiben. Außerdem habe es auch schon früher ähnliche Anbieter gegeben. Und der Stand diene irgendwie auch zur Belebung der Ortsmitte. Gemeinderat Cedric Wieland (CDU) fand den Stellplatz für den Verkaufsstand ebenfalls ungünstig. Dadurch würden die Parkplätze belegt. Und auch das Schild, das bis vor Kurzem auf den Stand hinwies, bemängelte der Gemeinderat.

Es sei zwar nicht besonders groß, aber dafür "hässlich". Er regte an, den Betreiber zu verpflichten, das Schild während der Woche wegzunehmen. Man habe sich immerhin viel Mühe mit der Gestaltung des Rathausplatzes gegeben. Wie sich herausstellte, steht der Wagen wohl nur so lange der Christbaum aufgestellt ist an diesem Platz. Danach soll er weiter nach hinten rücken.

> Eine Stelle für einen "Bufdi", also einen jungen Erwachsenen, der ein Jahr seinen Bundesfreiwilligendienst an der Merian Schule absolvieren möchte, stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Nicht das erste Mal, dass der Gemeinderat der Bereitstellung zustimmen musste. Schon seit Jahren helfen die Freiwilligen nicht nur bei schulinternen Maßnahmen, sondern auch bei der Mittagspausen- und Ferienbetreuung. Insgesamt 6800 Euro muss die Gemeinde für die Stelle bezahlen. Für Olaf Krebs (CDU) ist das zu viel. Es würden immer mehr Menschen in der Gemeinde beschäftigt und für die eigentlichen Aufgaben gebe es immer weniger Geld.

Man müsse die Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Daher sprach er sich gegen die Maßnahme aus. Bösenecker hielt dagegen, dass die Gemeinde als Träger der Schule die bestmöglichen Bedingungen für diese schaffen müsse. Ziegler fragte nach, ob es dafür noch Zuschüsse gebe. Wie Kämmerin Schmitt erklärte, seien die rund 7000 Euro der Anteil, der nach allen Zuschüssen übrig bleibe. Mit einer Gegenstimme hat das Gremium die Stelle genehmigt. Die Gemeinde arbeitet bei der Maßnahme mit der Diakonie als Träger zusammen.