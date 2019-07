Von Christiane Barth

Epfenbach. Der Markttag hat der Epfenbacher Kerwe schon lange den Rang abgelaufen. Dass die Kirchweih nun aber bald nur noch als rudimentärer Rest auf dem Veranstaltungskalender erscheint, behagte den zahlreichen Zuhörern im Gemeinderat gar nicht. Harsche Kritik wurde geäußert, weil die Traditionsveranstaltung offenbar arg auf der Kippe steht. Das war auch der Auslöser für das Handgemenge, das sich während der Sitzung zugetragen hatte.

Ein örtlicher Gastronom beschwerte sich, weil ihm "zu Ohren gekommen war", dass es erstmals in diesem Jahr keine Kerwe geben soll. Er fragte Bürgermeister Joachim Bösenecker, wann dieser gedenke, die Gastronomen des Dorfes darüber zu informieren: "Denn wir bereiten uns ja auch auf die Veranstaltung vor." Ware sei bereits eingekauft, der Bierwagen bestellt, Aushilfen, die eigens Urlaub eingereicht hätten, angemeldet: "All das verursacht Mehrkosten, die mir niemand ersetzt", sagte der Bürger.

An Nachfrage mangele es der Kerwe nicht, gab dieser zu bedenken. Doch der Bürgermeister sprach vom Gegenteil: Die Kerwe werde wegen "mangelnder Nachfrage" nur noch in abgespeckter Form durchgeführt. Der Bürger aber zählte die Bemühungen der Vereine auf: Haxenessen bei der Freien Wählervereinigung, Speis und Trank beim Kleintierzuchtverein, Weißwurstfrühstück bei den Schützen sowie ein Fest beim Marktplatz. Nun forderte der Gastronom den Bürgermeister zu einer Stellungnahme auf: "Mit Desinteresse kann ich leben, aber geschäftsschädigendes Verhalten lasse ich mir nicht mehr gefallen."

Er warf dem Bürgermeister unter anderem vor, dass dieser ihm in der Vergangenheit Genehmigungen für Live-Musik verwehrt habe, sowie dass die Gemeinde seine Rechnungen für Toilettennutzungen in seiner Gaststätte während der Dreharbeiten und eines Festes des Rhein-Neckar-Fernsehens auf dem Marktplatz nicht bezahlt habe: "Und jetzt wird einfach lapidar die Kerwe abgesagt, ohne uns zu informieren", klagte er.

Bei der Kerwe im Jahr 2013 hat es zwar geregnet, aber zumindest gab es eine "Reitschul". Foto: Christiane Barth

In der Vereinsvertreter-Besprechung habe man die Problematik mit der Kerwe bereits thematisiert, antwortete nun Bösenecker und sagte: "Sie wird in erheblich reduziertem Umfang stattfinden." Denn es seien keine Schausteller mehr bereit, in Epfenbach Station zu machen, da sich dies nicht mehr rechne. Zudem seien sowohl die Kinderolympiade als auch die Beteiligung der Vereine seit Jahren rückläufig. Argumentiert werde mit dem Zeitpunkt: zum einen in den Ferien, zum anderen wenige Wochen vor dem Markttag. "Es hat sich gezeigt, dass die Möglichkeiten der Verwaltung ausgeschöpft sind", sagte der Bürgermeister. "Man hat am Kerwewochenende immer noch die Möglichkeit, essen zu gehen." Immerhin seien noch die Freien Wähler, die Kleintierzüchter und der Turnverein dabei. Am Kerwesamstag sei zudem eine Veranstaltung für Kinder auf dem Rathausplatz vorgesehen.

Damit gab sich der Bürger jedoch nicht zufrieden und sagte: "Es ist schade, dass die Gemeinde kein Interesse daran hat, neue Konzepte für solch eine traditionsreiche Veranstaltung zu erarbeiten, sondern diese einfach vom Teller wischt." Es ginge schließlich darum, das Zusammenleben zu fördern. Er verdeutlichte: "Sie sind nicht für meinen Umsatz verantwortlich und es geht auch nicht um meinen Gewinn. Aber ich versteh’s einfach nicht."

Friedbert Ziegler schaltete sich ein: "Schiffschaukel, Reitschul’ und Schießstand: Das hätten wir als Gemeinde doch hinbekommen sollen", monierte der Bürgervertreter, der Bemühungen der Gemeindeverwaltung in diese Richtung vermisse. "Selbst wenn es in Gottes Namen ein paar Euro kostet." Zudem vermisse er bis heute eine Auskunft der Verwaltung darüber, was für Fahrgeschäfte und Kerwebuden eigentlich zu berappen sei.

Ein weiterer Bürger schaltete sich ein und erinnerte an den religiösen Ursprung der Kirchweih: "Ich finde es mehr als traurig, dass das plötzlich mit einem Hauruck-Verfahren aufhören soll." Im Hochsommer mangelndes Interesse ins Feld zu führen, befand ein weiterer Zuhörer als fragwürdig.

Schließlich nahm Manfred Hafner, der im vergangenen Jahr zusammen mit dem Gemeinderat den Großteil der Kerwe selbst organisiert hatte, zur Sache Stellung. Bei der jüngsten Vereinsvertreter-Besprechung habe sich niemand darum bemüht, die Organisation der Kerwe in diesem Jahr in die Hand zu nehmen. Auch nicht die Verwaltung. Dies habe ihn verärgert.

Schließlich fand ein ungewöhnlicher "Beschluss" statt: Ein Bürger erklärte sich bereit, die Kerwe kurzerhand in die Hand zu nehmen: "Es sind noch vier Wochen Zeit, das reicht. Ich mach’ mit, wer noch?" Seine Hand ging nach oben und es folgten zwei weitere. "Die drei Freiwilligen sollen sich bei der Gemeindeverwaltung melden", sagte Bürgermeister Joachim Bösenecker.