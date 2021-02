Epfenbach. (jou) Vier Wochen lang war Epfenbachs Bürgermeister Joachim Bösenecker krankgeschrieben. Der Grund: Er hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie er erzählt, sei er am Sonntag 17. Januar nach dem Brand im Ort nach Hause gekommen und habe seine Frau mit hohem Fieber und trockenem Husten vorgefunden. Da habe der Verdacht nahe gelegen, dass sie an Civid-19 erkrankt ist. Bösenecker hat sich dann "sofort vom Dienst abgemeldet" und die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Dirk Rosenzopf (FW) übergeben.

Auch er habe Symptome entwickelt und am 22. Januar dann das Ergebnis bekommen, dass er Corona-positiv ist. "Ich lag zwei Wochen richtig danieder." Insgesamt vier Wochen habe seine Erkrankung gedauert. Bevor er wieder ins Büro gegangen ist, hat er sich noch einmal testen lassen. Am 12. Februar hatte er dann das Ergebnis, dass keine Virenlast mehr nachweisbar sei. Mit den Folgen hat er allerdings immer noch zu kämpfen. Sein Geruchssinn fehlt ihm fast ganz, sagt der Rathauschef. Das sei "komisch" und "etwas beklemmend". Er appelliert daran, die Maßnahmen ernstzunehmen und eine "Balance zwischen Hysterie und Sorglosigkeit" zu finden. Auf das Maskentragen, das schon seinen Grund habe, wies er auch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hin. Am Platz trug er sie allerdings selbst nicht.