Noch hat Michael Haufe zu tun in seinen Werkstätten in Epfenbach und Waibstadt. Doch dem kreativen Kopf sind auch einige Aufträge wegen der Corona-Krise weggebrochen. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Epfenbach.Sein Job ist es, Kulissen für Bühnenaufführungen zu bauen. Auch Peter Maffay und Udo Lindenberg zählen zu seinen Auftraggebern. Das Musical "Tabaluga" trägt auch seine Handschrift, zumindest, was das Bühnenbild angeht. Doch jetzt sind die Auftragsbücher von Michael Haufe leer. Wie er dieses Jahr finanziell überstehen soll, ist dem Künstler noch nicht so ganz klar. Shows, Tourneen, Theater, Konzerte: alles abgesagt. Der Arbeitsmarkt des Künstlers liegt brach. Auch sind bereits einige Veranstaltungsstätten durch die Corona-Krise in den Konkurs getrieben worden. "Es wird wohl deutlich länger dauern, bis sich die gesamte Veranstaltungsbranche wieder erholt hat", schätzt der freischaffende Bühnenbildner, der Kulissen entwirft und baut.

Die Bundeshilfe für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer hat er inzwischen beantragt. Überzeugt von dieser staatlichen Unterstützung ist er jedoch nicht. "Wir Künstler fallen durch die Lücke", meint der 63-Jährige. In den Anträgen müssen die Liquiditätsengpässe nachgewiesen werden. "Das ist für Einzelkämpfer wie mich ein bisschen blödsinnig. Denn das bedeutet ja, dass wir nur die Atelier- oder Studiomiete ersetzt bekommen, aber der Kühlschrank dann gähnend leer bleibt", macht er das Dilemma deutlich. "Die Lebenshaltungskosten sollen durch Arbeitslosengeld zwei gedeckt werden. Dann jedoch verlieren wir unseren Künstlerstatus."

Wenn Haufe jedoch nicht mehr als Künstler gilt, könnte er seine Absicherung über die Künstlersozialkasse gefährden, die zur Hälfte die Kranken- und Rentenversicherung übernimmt. Nach Definition des Bundes sind Solo-Selbstständige außerdem ihre eigenen Geschäftsführer und zahlen sich auch ihr eigenes Gehalt aus. "Doch das wird von den Ländern wieder nur teilweise berücksichtigt," sagt Haufe. Er geht außerdem davon aus, dass die Corona-Krise sehr viel länger dauern wird als drei Monate, jene Zeit also, für die diese staatliche Unterstützung angedacht ist. Seit 30 Jahren richtete Haufe unter anderem "Tabaluga"-Rockshows mit Kostümteilen oder Requisiten aus. Auch das Heidelberger Theater zählte zu seinen Auftraggebern. Vergangenes Jahr baute Haufe auch die Requisiten für die Udo Lindenberg-Show. Im Mai hätte er eigentlich zu den Proben fahren und einige seiner Bühnenbild-Teile restaurieren sollen.

Daraus wird jetzt nichts. Zweieinhalb größere Aufträge sind dem Künstler weggebrochen, einer davon hätte ihn den Rest des Jahres ernährt: Für ein Varieté-Projekt hätte er eine komplett neue Dekoration entwerfen und bauen sollen. Doch der Veranstalter sei jetzt selbst in finanziellen Schwierigkeiten, berichtet Haufe.

Einen einzigen Auftrag hat er jetzt noch in der Mache. Mit diesem ist er derzeit in seinen Werkstätten in Epfenbach und in Waibstadt beschäftigt: Für die Rosenberg-Festspiele in Kronach baut er an den Kulissen. Zu 80 Prozent ist der Auftrag schon fertig gestellt. "Ich baue mal munter weiter in der Hoffnung, dass ich dann auch bezahlt werde", lässt er sich nicht unterkriegen. Ob die Festspiele stattfinden, stehe jetzt aber noch in den Sternen.

In dieser unwägbaren Situation versucht der Künstler, dennoch gelassen zu bleiben. "Ich habe nicht mehr allzu lange bis zur Rente", tröstet er sich. Und trotz der schlechten Aussichten arbeitet er weiterhin in seiner Werkstatt: "Ich habe immer irgendwelche Ideen und setze sie um, vielleicht kann man das dann ja irgendwann mal brauchen."