Epfenbach. (oh) Sie sehen vielleicht ungepflegt aus, aber sie haben einen Nutzen: sogenannte Stilllegungsflächen, besser bekannt als Blühflächen, sorgen immer wieder für Unverständnis bei manchen Bürgerinnen und Bürgern. Sogar Verpächter haben ihren Unmut darüber geäußert, dass manche Ackerflächen nicht gepflegt werden. Landwirt Gunther Ambiel aus dem Ortsteil Keitenhöfe nahm jetzt dazu Stellung.

"Leider meinen viele Bewirtschafter, die Gräben müssen jährlich gemäht oder gemulcht werden, was aber extrem insektenfeindlich ist. Aufgrund der Biodiversität werden Blühflächen bewusst angelegt, was natürlich einen Spagat darstellt. Es sieht zwar optisch nicht aufgeräumt aus, doch ist es aus ökologischen Gesichtspunkten notwendig", meint er. Insekten, die sonst nicht überleben könnten, können die Flächen als Winterquartier nutzen – und auch für das sogenannte Niederwild, also Hasen, Feldhühner und Fasane, dienen die Flächen als Deckung und Nahrungsquelle. Aber aus falsch verstandenem Sauberkeitsbedürfnis würden häufig Flächen, die Lebensraum für Tiere sein könnten, versiegelt, gemäht, oder mit Mulch bedeckt, erklärt der Landwirt.

Auch das Amt für Landwirtschaft setzt sich für die Blühflächen ein. Seit dem 20. November dürfen diese zwar wieder gemulcht werden. Das Walzen des Bodens sollte aber möglichst erst im Frühjahr passieren, um die Tiere und Insekten nicht zu töten oder zu vertreiben. Erst wenn die Flächen mehrere Jahre nicht genutzt, und keine neuen Samen eingesät werden, stellt sich der Erfolg ein.

Aus Sicht von Reinhard Emmerich, dem Bezirksvorsitzenden des Bezirks-Obst- und Gartenbauvereins sollten die Verantwortlichen die Gräben nur im Zwei-Jahres-Rhythmus mulchen. "Viele Gemeinden machen dies im Wechsel, in einem Jahr die eine und im anderen Jahr die andere Seite", erläutert er. Dies schaffe Lebensinseln für viele Tierarten und jeder könne etwas zum Schutz der Artenvielfalt beitragen.