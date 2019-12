Die Gemeinde hat im Jahr 2018 weniger Schulden gemacht als geplant, was aber auch daran liegt, dass sie weniger investiert hat. Als kleine Gemeinde kann sie auch wegen der geringen Anzahl der Gewerbetreibenden wohl nie aus „dem Vollen schöpfen“. Foto: Christiane Barth

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach.In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging es vor allem um die Jahresrechnung von 2018. Auf den ersten Blick scheint sie erfreulich. Das Gesamtergebnis fiel gegenüber den Planungen besser aus als erwartet. So hatte die Gemeinde 761.280 Euro zu Verfügung anstatt nur 247.700 Euro. Klingt gut. Betrachtet man das Ergebnis genauer, relativiert es sich allerdings ein wenig.

Die höheren Zahlen kommen vor allem dadurch zustande, dass einige Maßnahmen, die vom Gemeinderat beschlossen wurden, nicht oder noch nicht ganz umgesetzt wurden. So sind in der Jahresrechnung zum Beispiel 100.000 Euro enthalten, die eigentlich für die Sport- und Kulurhalle sowie für das Hallenbad vorgesehen waren. Dort sollte die Trinkwasserleitung saniert werden. Da damit aber noch gar nicht begonnen wurde, ist das Geld auch noch nicht ausgegeben und somit noch in den Berechnungen des Verwaltungshaushaltes aufgelistet. "Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Maßnahme dennoch dringend erforderlich ist", sagte Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt in ihren Ausführungen. Das Geld werde dann eben den Haushalt für 2019 belasten.

Doch was konnte die Gemeinde im vergangenen Haushalt überhaupt ausgeben? Insgesamt standen etwas mehr als 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese teilten sich auf in knapp 6,4 Millionen im Verwaltungshaushalt, der auch als Kern- oder Pflichthaushalt bezeichnet werden kann. Der Vermögenshaushalt Epfenbachs wies hingegen knapp 1,1 Millionen auf. Zum Gesamtergebnis, positiver ausfiel als geplant, hätten vor allem die Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes beigetragen, erklärte Schmitt. Das lag auch an der Gewerbesteuer. Hier konnte die Gemeinde 132.000 Euro mehr einnehmen. Allerdings habe man dadurch auch höhere Kosten bei der Gewerbesteuerumlage gehabt, nämlich knapp 22.000 Euro.

Auch beim Gemeindewald sehen die Zahlen erst einmal sehr gut aus. 40.000 Euro mehr Einnahmen als geplant. Grund dafür ist aber nicht ein besserer Holzverkauf, sondern vielmehr geplante Maßnahmen, die dann doch nicht getätigt wurden. Hier zählte Schmitt unter anderem die Pflege für jüngere Bäume und beabsichtige Arbeiten an Waldwegen auf. Trotzdem hat die Gemeinde im vergangenen Jahr auch Kredite aufgenommen; 300.000 Euro insgesamt. Daher hatte die Gemeinde, Stand 31. Dezember 2018, 1,9 Millionen. Somit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in Epfenbach von 564 Euro auf knapp 774 Euro.

Das war es auch, was Dirk Rosenzopf (Freie Wähler) im Gremium noch einmal hervorhob. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei so hoch wie zum letzten Mal 2012/2013. "Als kleine Gemeinde stehen wir vor folgendem Dilemma: Entweder sparen, um Schulden für die kommende Generation möglichst gering zuhalten, oder Gelder in die Hand nehmen und investieren", sagte er. Beides gleichzeitig sei nicht möglich, da die finanziellen Mittel begrenzt seien. Daher sieht er das Ergebnis miteinem "lachenden und einem weinenden Auge". "Ich hoffe inständig, dass wir von dem drohenden Reformstau nicht erschlagen werden."

Gemeinderat Manfred Hafner (CDU) sprach in seiner Rede vom "Epfenbach- Syndrom", das dazu führt, dass Maßnahmen erst später zum Tragen kommen, und dadurch Geld im Haushalt vorhanden ist, dass eigentlich schon längst hätte ausgegeben werden sollen. Es wäre erstrebenswert, die veranschlagten Haushaltsansätze im jeweiligen Jahr umzusetzen. Dann appellierte er an das Gremium: "Wir müssen an die Investitionspläne herangehen, die zur Erhaltung und Verbesserung unserer Lebensqualität und zur Erfüllung unserer Pflichtaufgaben notwendig sind."

Auch Beate Metzler-Klenk (SPD) wies darauf hin, dass das Ergebnis eben auch so positiv sei, weil vieles nicht "ausgeführt" wurde. Die höheren Gewerbeeinnahmen seien aber erfreulich.