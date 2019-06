Die Baustelle im Östringer Stadtzentrum nähert sich ihrem Ende: Nachdem weitere Rohre für den Ausbau des kommunalen Nahwärmenetzes verlegt wurden, haben nun auch die Arbeiten am Straßenbelag begonnen. Foto: Wolfgang Braunecker

Östringen. (br) In Östringen können die umfangreichen Tiefbauarbeiten im Bereich des zentralen Abschnitts der Hauptstraße zwischen Kirchberg und Leiberg voraussichtlich in dieser Woche zu Ende geführt werden.

Nachdem zunächst auf Höhe der Einmündung der Keltergasse unter anderem die dort neu verlegten Wasserleitungen und Kanäle an die Hauptsysteme im Untergrund der Hauptstraße angeschlossen werden mussten, ging es bei den Arbeiten zuletzt um die Weiterführung der Versorgungsröhren des neuen kommunalen Nahwärmenetzes vom Leibergplatz unter der Hauptstraße hindurch in die Saarlandstraße hinein. In weiteren Arbeitsschritten wurden dort inzwischen noch Leerrohre für den weiteren innerörtlichen Ausbau des Breitbandnetzes für schnelles Internet verlegt.

Am gestrigen Montag haben nun die Asphaltierarbeiten begonnen und bereits heute soll die Fahrbahndecke wieder geschlossen werden. Nach der notwendigen Aushärtung der oberen Asphalt-Deckschicht kann die in diesem Streckenabschnitt erforderlich gewordene Vollsperrung der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 292 voraussichtlich am Freitag, 28. Juni, aufgehoben und die Hauptstraße wieder für den Kraftfahrzeugverkehr freigegeben werden.