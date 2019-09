Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. Die Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley starb vor 42 Jahren in Memphis, Tennessee. Doch der Mythos um den King lebt weiter. Zahlreiche Elvis-Tribute-Shows auf der ganzen Welt finden bei den Fans grenzenlosen Anklang. Die Protagonisten in ihren originalgetreuen Elvis-Outfits tun ein Übriges dazu, dass die Legende und die Musik niemals aussterben werden. Und Elvis lebt weiter - mitten im Kraichgau, denn der Sulzfelder Andreas Stolzenthaler zählt zu den gefragtesten Elvis-Imitatoren auf internationaler Ebene. Besser bekannt ist er unter seinem Künstlernamen Andy King. Aus seinem einstigen Hobby wurde 2012 ein Hauptberuf.

Die Wurzeln reichen zurück bis ins Kindesalter von sechs Jahren. Damals gab es Berührungspunkte zur Musik und zu Filmen von Elvis Presley. Doch erst im jungen Erwachsenenalter kehrte die erste Begeisterungswelle mit Musik im Radio und auf CD‘s zurück. Zunächst sang Stolzenthaler im Freundeskreis aus einer Partylaune heraus, nicht ahnend, dass dies der Grundstein zu einer steilen Karriere werden sollte. Glück hatte er, als ein Platz in einer Band frei wurde. Schon bald gründete er sein eigenes Ensemble, das immer professioneller wurde. Aus dem Hobby wurde schnell ein zweites Standbein, und als die Erfolge nicht abrissen, hängte er seinen Beruf als Polizist an den Nagel.

Mit dazu beigetragen habe, dass Stolzenthaler schon 2011 den Sprung in die USA schaffte und bei einem Wettbewerb ins Finale kam. Große Auftritte in Deutschland folgten. Gerne erinnert er sich noch heute zurück an einen seiner größten Auftritte mit 2500 Besuchern in Rheinbach bei Köln: "Das war Gänsehaut pur, doch die Stimmung des Publikums spornte zu Höchstleistungen an." 2017 wurde ihm der Fachmedienpreis "Künstler des Jahres" in der Philharmonie in Filderstadt verliehen. 2018 belegte er bei den Internationalen Elvis-Masters im englischen Bridlington den zweiten Platz.

Anfang 2019 wurde ihm bei der Elvis-Championship-Europameisterschaft im britischen Birmingham der Sonderpreis "Spirit of Elvis Awards 2019" verliehen. Eine ehrenvolle Auszeichnung, die ihm besonders ans Herz ging. Beim größten europäischen Wettbewerb seiner Art stellte sich Stolzenthaler im Hilton Birmingham Metropole einer Konkurrenz von 50 Mitstreitern. Die Hoffnung auf einen der drei ersten Preise erfüllten sich diesmal nicht, obwohl der "Sulzfelder King des Rock’n‘ Roll" sein Bestes gab und in Stimme, Stil und Charisma eindrucksvoll seinen großen Idol in nichts nachstand.

Im Mai machte sich das Elvis-Talent mit seiner fünfköpfigen Band "The Memphis Riders" zu einer Konzertreise nach Texas auf, um sein neu gestaltetes Showprogramm "Elvis on my mind" zu präsentieren. Eingeladen hatte die amerikanische Event-Veranstalterin Carmen Gantt, die ebenfalls das größte amerikanische Nachwuchstalent, den 16-jährigen Texaner Moses Snow verpflichtet hatte. Im Gegenzug waren Andreas Stolzenthaler und Moses Snow kürzlich bei den "SommerevENZ" in den Enzgärten in Mühlacker zu erleben. Bei der Konzerttour in die USA überraschte Carmen Gantt den Sulzfelder zudem mit einer besonderen Offerte. So wird "Andy King" im kommenden April auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik das Unterhaltungsprogramm bereichern.

Im März 2021 steht eine einwöchige Hawaii-Kreuzfahrt mit der "Pride of America" auf den Plan. Doch damit nicht genug: Gantt rief auch einen internationalen Andy-King-Fanclub ins Leben.