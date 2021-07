Sinsheim-Reihen. (gab) An jedem Schultag ist an der Wingertsbergschule vor Schulbeginn und nach Schulschluss beim "oberen" Eingang in der Beethovenstraße der Teufel los: Kinder werden gebracht oder abgeholt, laufen einfach über die Straße, die Eltern rasen und halten an Stellen, an denen dies nicht nur unzulässig, sondern auch in höchstem Maße gefährlich ist. Um hier Lösungen finden zu können, fand Mitte Juni über mehrere Tage hinweg eine Verkehrskontrolle beim Schulgelände statt. "Einzelne Elternteile mussten ermahnt werden", berichtete Ortsvorsteher Willibald Hönig im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Denn sie ließen ihre Kinder zur Straße hin aus dem Auto aussteigen und hielten auf dem Gehweg. Manches Kind sei im Wagen nicht einmal angeschnallt gewesen, und Busse mussten rangieren, um vorbeifahren zu können und keine Schüler anzufahren. Am schlimmsten ginge es in der Beethovenstraße zwischen 7.30 und 8.30 Uhr zu, merkte Ortschaftsrat Henrik Karrer an. Auch, wenn es seiner Ansicht nach möglicherweise sinnvoller gewesen wäre, solcherart handelnde Eltern nicht nur zu ermahnen, sondern mit einer Strafe zu belegen, einigte sich das Gremium darauf, ein zeitlich definiertes Halteverbot, also eine "Reglementierung über Verkehrszeichen", so formulierte es Hönig, anzustreben. Fest angebrachte Schilder sollten die bisherige Halteverbotszone von 7.30 bis 13.30 Uhr räumlich ausweiten und für diesen Zeitraum absolutes Halteverbot signalisieren.

Karrer meinte, immer wieder bemerkt zu haben, dass sich Kinder, die zu Fuß zur Schule kämen, deutlich kompetenter verhielten als "Auto-Kinder". Er fragte in die Runde, warum es nicht möglich sein sollte, dass der Schulbus, der Kinder aus Ehrstädt, Adersbach und Hasselbach zur Wingertsbergschule fährt, nicht zusätzlich eine oder mehrere Haltestellen in Reihen anfahre. Einziger Knackpunkt könne schließlich sein, so sein Ratskollege Peter Hennig, dass die Busse zu wenig Kapazitäten hätten. Er schlug vor, dies zu untersuchen. Ein Sitzungsbesucher wies die Räte darauf hin, die Situation "am unteren Schulweg" sei genauso prekär wie in der Beethovenstraße.

Die Reihener Ortschaftsräte möchte seit Längerem Schilder rund um den Ort aufstellen lassen, die Landschaftsschutzgebiet ausweisen. Nun habe er mit einem Vertreter der Stadtverwaltung gesprochen, berichtete Hönig. Dieser finde die Idee des Gremiums positiv und wolle sich nun mit der Unteren Naturschutzbehörde in Heidelberg in Verbindung setzen. Die Ortschaftsräte hoffen, dass diese Schilder Müllsünder abschrecken, die immer wieder illegal Unrat entsorgen, etwa am Gemeindeverbindungsweg Grombacher Straße. Sicher waren sich die Räte indes nicht, ob die Maßnahme tatsächlich dauerhaft Abhilfe schafft. Aber es sei zumindest "eine gewisse Grundlage für Bestrafungen", sagte Hönig.

In einer der nächsten Ortschaftsratssitzungen wird das Gremium darüber diskutieren, ob man den Gemeindeverbindungsweg – eine öffentliche Straße – nachts schließen sollte, um Müllablagerungen zu vermeiden. Ortschaftsrat und Landwirt Steffen Uhler sprach sich dagegen aus: Er könne nachts mit einem 40-Tonner nicht durch den Wald fahren.