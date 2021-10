Von Tim Kegel

Sinsheim. Völlig maroder alter Bunker, längst nicht mehr zu retten, und eine Gefahr für die Öffentlichkeit? Oder geniales Ding, das man erfinden müsste, wenn man’s nicht schon hätte? Die Meinungen über die Elsenzhalle klaffen auseinander. Längere Zeit aus dem Blickfeld geraten, zieht die SPD-Gemeinderatsfraktion das Thema kurz vor den Haushaltsberatungen wieder aus dem Hut. Bei einem eigens anberaumten Pressetermin wurde ein Modell einer neu gestalteten Halle gezeigt.

"Kulturzentrum am Elsenzbogen" steht auf dem Pappmodell zu lesen, oder "Kreativ-Zentrum Elsenzhalle". Die maßstabgerechte Miniatur ist in den Farben der umliegenden modernen Wohnhäuser gestaltet, Beschriftung und Logo sind am "Corporate Design" der Großen Kreisstadt angelehnt. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage angedeutet. "Wir wollen damit niemandem was Böses", erläutert Fraktionschef Michael Czink. Der Entwurf solle dabei helfen, sich von dem Anliegen der Fraktion "ein besseres Bild zu machen".

Die Elsenzhalle spiele womöglich eine Schlüsselrolle. Ziel sei es daher, so schildern es die sechs Stadträte, nicht nur die in den frühen 1960er-Jahren gebaute Halle vor dem Abriss zu retten, sondern "einen Fehler zu vermeiden, der sich hinterher vielleicht nicht mehr gutmachen lässt", sagt Czink. Er erinnert an den Abriss der Fachwerkhäuser in den 1960er-Jahren. Zuvor war bekanntgeworden, dass eine Wohnbebauung auf dem Areal der Halle als Perspektive in Erwägung gezogen wird. Aus stadtplanerischer Sicht sei dies konsequent, wird hierzu argumentiert. Durch Neubauten im Freibadareal, das Wohnen am Elsenzbogen, aber auch die Freizeit- und Sportmöglichkeiten rund ums Wiesental sowie die Innenstadt- und Bahnhofsnähe könne man ein Filetstück entwickeln. Außerdem könne man Geld generieren, das in Zeiten klammer Kassen und anstehender Projekte gebraucht wird.

"Eine Wohnbebauung führt zu Zielkonflikten", setzt Czink dem entgegen und führt den Verkehrszuwachs an, den mehrere Wohnanlagen für das Gebiet mit sich bringen würden. Die Autos würden die "angespannte Verkehrssituation in der Friedrich- und Muthstraße verschlechtern", wohl aber auch auf dem restlichen Innenstadtring.

Das jetzige "Sport- und Freizeitgebiet", warnt Czink, sei "nicht vereinbar" mit einer Wohnbebauung. Zwar benötige Sinsheim Wohnraum, aber dieser sei am Stadteingang besser umsetzbar, "ohne Einbußen bei den kurzen Wegen und mit besserer Verkehrsinfrastruktur", sagt Helmut Göschel. In absehbarer Zeit könne man Gelände entlang der Jahnstraße und der Dührener Straße überplanen, da in diesem Areal sowohl die alte Sidlerschule, die benachbarte Steinsbergschule mit Kindergarten, aber auch das jetzige Feuerwehrhaus und andere Flächen in der Dührener Straße, etwa der alte Kaufland-Markt, frei würden. "Es gibt noch weitere geeignete Flächen in Sinsheim", deutet Göschel an.

Im Rathaus scheint die Sache zumindest so weit klar, dass "die Elsenzhalle nicht zu retten ist". Die neuerliche Diskussion – und deren ungewöhnlicher Anstoß – nimmt Oberbürgermeister Jörg Albrecht "mit Verwunderung" zur Kenntnis, weil über den Sachverhalt im Gremium schon vor geraumer Zeit "breit informiert" worden sei und es auch eine Begehung der Halle mit dessen Hauptausschuss gegeben habe. Außerdem beruft sich Albrecht "auf gleich vier Gutachten", die der Halle ein eindeutiges Zeugnis ausstellten: Aspekte des Brandschutzes, der Baustatik, der Sicherheit bei Versammlungen, aber auch energetische Blickwinkel seien von Fachleuten untersucht und für untragbar befunden worden. Von der Decke fallendes Styropor – von Kritikern der Planung oft süffisant als einziger Schaden angeführt – sei Albrecht zufolge "das kleinste Problem".

Schwerer wiegen würde im wahrsten Wortsinn das, was sich über dem Styropor befinde: ein völlig marodes Dach mit rostenden Eisenteilen. Weil selten in Betrieb, gammle die Halle seit Jahren vor sich hin, besitze nicht einmal ein richtiges Fundament. Zudem sei die Elektrik "mehr als grenzwertig". Die schweren Eisentore an den Zugängen ließen sich schlecht öffnen: "Lass’ dort mal eine Panik ausbrechen", sagt Albrecht. Bei zahlreichen Veranstaltungen war die Halle mit Tischen vollgestellt, zwischen denen es nur schmale Gänge gibt.

Trotzdem ist Stadtrat Jens-Jochen Roth überzeugt, dass ein Abriss "ein Riesenfehler" wäre. Er selbst hat Flohmärkte der Eisenbahnfreunde in der Elsenzhalle geplant, gilt in Ratsabstimmungen zum Thema deshalb als befangen. "Die Halle ist Grundinfrastruktur", ist Roth überzeugt, "sie gehört zu Sinsheim wie der Steinsberg und das Lerchennest." Vorzüge des einfachen Baus seien dessen ebenerdige Zufahrten mit weiten Toren und robusten Betonböden, was Aufbau- und Reinigungsarbeiten erleichtere. Dies ermögliche "Veranstaltungen, die in der Dr.-Sieber-Halle nicht durchführbar sind", etwa "von vielen Kleintierzuchtvereinen", aber auch der Aufbau von Flohmärkten wie dem karitativen Weihnachtsflohmarkt gehe hier einfacher vonstatten als anderswo.

"Die Halle wird nicht mehr gebraucht", kontert man im Rathaus. Interne Untersuchungen hätten laut Albrecht ergeben, "dass es keine Veranstaltung gibt, die die Stadt dort durchführen müsste". Eine mit "gravierenden Mängeln" behaftete Örtlichkeit aufrechtzuerhalten, damit der viel zitierte "Pinscher-Club von Frankfurt" dort Hundeschauen abhalten kann, "kann nicht unsere Aufgabe sein", sagt Albrecht. Ersatz wolle man lieber mit dem Kauf eines Volksfest-Zelts schaffen.

Damit kaufe man sich auch Flexibilität. Ein solches Zelt sei bereits beim Fohlenmarkt auf dem Burgplatz im Einsatz gewesen, koste einen Bruchteil einer einfachen Halle und lasse sich gut im Umfeld des Fohlenmarkts aufbauen. Der Festplatz müsse nicht zwangsläufig als Zeltfläche herhalten; es gebe weitere Gelände in dem Gebiet, auf denen dies möglich ist. Auf diese Weise wäre auch ein Rummelplatz auf dem Festplatz weiter denkbar.

Undenkbar, glaubt man indessen beim SPD-Stadtverband, "zumindest nicht inmitten einer Wohnbebauung". Würde eine solche auf dem Areal hochgezogen, bedeute dies "das Ende des Fohlenmarkts". Zum einen seien Beschwerden wegen Ruhestörung absehbar. Zum anderen sei das Aufstellen von Fahrgeschäften – "geschweige denn eines Riesenrads" – unmöglich, falls sich das Festzelt am Ende dann doch auf dem Festplatz wiederfinden würde.

"Das ist die Mehrzweckhalle der Kernstadt", sagt Stadträtin Marianne Meißner. Angesichts knapper Finanzen hält sie "eine Sanierung mit einfachsten Mitteln" für sinnvoll, notfalls auch den Fortbestand zeitweise ohne Heizung "als Kalthalle", mit weiteren Maßnahmen erst dann, wenn Geld verfügbar ist. Schließlich seien die "Sanitäranlagen erst vor wenigen Jahren erneuert worden", die Küche habe sich bewährt. Und so marode könne die Halle nicht sein, glauben die sechs Räte – schließlich seien Veranstaltungen der Landesheimattage vor deren Absage "noch in der Elsenzhalle geplant" gewesen.

"Das ist so nicht richtig", wehrt sich Albrecht. Die Mängel seien Ende Juni 2020 und damit nach der Absage des Landesfests festgestellt und dem Gemeinderat mitgeteilt worden. Die "lediglich drei" Veranstaltungen, unter anderem beim Landesfestumzug, hätten sich "auf das Außengelände, die Toiletten und den Verkehrsübungsplatz" im Hof der Elsenzhalle beschränkt. Hätte es Heimattage gegeben, rückt Albrecht zurecht, man hätte sich mit der Elsenzhalle "wohl mehr durchlaviert". Das Argument, dass mit der Halle auch der Fohlenmarkt sterben würde, lässt Albrecht nicht gelten: Die Elsenzhalle sei "der einzige Kritikpunkt" des Volksfests gewesen: "Zu dunkel, zu weitab vom Festgelände", zählt Albrecht auf. "Jetzt tut man so, als wär’s der Herzpunkt gewesen."