Von Tim Kegel

Sinsheim. Das urbane Sinsheim gewinnt in diesen Tagen immer mehr an Gesicht; zwei Großprojekte kamen in relativ kurzer Zeit ein entscheidendes Stück weiter. Am Wohnquartier Elsenz Mitte an der Ecke Muth-/Dührener Straße hat ein Jahr nach der Grundsteinlegung der Innenausbau begonnen. Richtfest gefeiert wurde am "UP1" auf dem Alten Hallenbad-Areal, dort wurde der Grundstein vor rund acht Monaten gelegt.

Das Wohnquartier Elsenz Mitte - bis heute noch im Volksmund als "Zweydinger", bei Älteren auch als "Fratscher" bekannt - zählt zu den größten innerstädtischen Bauprojekten in über 25 Jahren Sinsheimer Baugeschichte. Mit 66 Eigentumswohnungen, sieben Penthäusern, sechs Gewerbeeinheiten, einer Seniorentagesstätte der Sozialstation, Tiefgarage und parkartigem Innenhof ist die Anlage durchaus üppig ausgestattet. Vier der mondänen Dachwohnungen mit bis zu 200 Quadratmetern Wohnfläche seien noch zu haben, berichtet Armin Weller, Neubau-Mann der Kraichgau-Immobilien; mehr als die Hälfte der Wohnungen sei verkauft, bei etlichen weiteren würden Gespräche geführt.

Die stadtbildprägenden fünfstöckigen Blocks in einem geradlinigen Bauhaus-Stil sollen bis im Frühjahr 2020 bezogen werden, heißt es bei den Bauherren Günter Kotlik und Rüdiger Bucher vom Waibstadter Projektentwickler GWG. Die mächtigen Baukörper und die Bewegungen der Baumaschinen haben Spuren auf den vorderen Abschnitten von Muth- und Dührener Straße hinterlassen; es entstanden Risse, die provisorisch geflickt wurden; Teile der Gehwege sind beschädigt. Das weiß auch Kotlik, seit Jahren mit den Risiken vertraut, die man bei Großprojekten nie ganz ausschließen könne: Man stehe im "guten und ständigen Kontakt" mit zuständigen Ämtern.

"Wir sind im Plan", sagte Lothar Bauer - mit seinen "Urbanen Projekten" und Architekt Martin Oszter Macher am futuristischen "UP1" - kürzlich vor rund 100 geladenen Gästen. Herzstück der Anlage aus zwei ebenfalls großen Blocks ist ein Turm mit Wohnungen in den oberen Etagen. Auch Bauer zeigt sich mit der Vermarktung, hier in Händen der Sparkasse, zufrieden: "All das, was zu verkaufen war, ist verkauft"; weitere Projekte in Sinsheim würden entwickelt.

Wie in der Muthstraße, ist auch am Hallenbad-Areal eine Tagespflege geplant, ebenfalls unter Regie der Sozialstation. Die private Kindertagesstätte "Sternenzelt" wird im Januar 2020 dort 40 Plätze zur Kleinkindbetreuung anbieten, "feste Anmeldungen für fast alle davon" lägen vor. Weitere Nutzer sind ein Notariat und ein IT-Unternehmen.

Vom "Mut der Projektentwickler", sich in der "Boomtown Sinsheim" zu engagieren, sprach Oberbürgermeister Jörg Albrecht beim "UP1"-Richtfest. Viele Baustellen, von denen jede für sich schon das Zeug zur Großbaustelle habe, fänden sich in Sinsheim.

"Sämtliche sind zukunftsprägende Projekte", sagt Albrecht. Er schlägt den Bogen zu den Landesheimattagen 2020; die Arbeiten am Stadthallenvorplatz sowie am Festplatz seien "in time". In Kürze werde der Bau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe Sinsheim beginnen.

Das Gesicht Sinsheims werde sich vorteilhaft und in die Zukunft gerichtet wandeln und weiterentwickeln. Zu den Heimattagen wird der überwiegende Teil der neuen Ensembles fertiggestellt sein, und man werde "eine Symbiose aus Sinsheimer Tradition in der Heimat und Sinsheimer Fortschritt in seiner Modernität und Zukunftsgewandtheit" erkennen, beschreibt der Oberbürgermeister.