Von Christiane Barth

Epfenbach. Zu einem Eklat kam es bei der jüngsten Gemeinderatsitzung: Bürgermeister Joachim Bösenecker verwies einen Bürger des Saales. Da der Mann nicht freiwillig gehen wollte, wurde der Rathauschef handgreiflich. Vor dem Handgemenge hatte Bösenecker den Bürger mehrmals aufgefordert, das Haus zu verlassen und angeordnet, den Notruf zu betätigen. Da sich der Bürger wehrte, bahnte sich eine Rangelei an, die durch das beherzte Einschreiten eines weiteren Bürgers verhindert wurde.

"Hausfriedensbruch": Dies warf der Bürgermeister dem Bürger vor, welcher schließlich nach dem deeskalierenden Einwirken des Streitschlichters aus dem Publikum doch noch das Rathaus verließ. Die Polizei musste nicht gerufen werden.

Bösenecker folgte dem Bürger auf den Hof und kam bald darauf sichtlich erregt zurück. Dennoch ging er sofort zur umfangreichen, 18 Punkte umfassenden Tagesordnung über. Der erhöhte Puls war ihm noch lange anzumerken.

Was war vorgefallen? Nachdem es in der Bürgerfragestunde Kritik auf die Verwaltungsspitze gehagelt hatte, weil die diesjährige Kerwe "einfach lapidar abgesagt" worden sei, und sich ein Bürger ausgiebig beschwert hatte, eine Veranstaltung mit langer Tradition ohne Rücksprache vom Kalender zu kicken, meldete sich jener Bürger zu Wort, den der Bürgermeister schließlich nicht nur verbal ersuchte, sich in seinen Äußerungen zu mäßigen, sondern seiner Aufforderung nun mit Körpereinsatz Nachdruck verlieh.

Vorangegangen war diesem Handgemenge ein Wortgefecht. Der Bürger hatte den Bürgermeister direkt kritisiert. Während die Vorwürfe der anderen Zuhörer in einem Kontext geäußert wurden, der auf die Sache bezogen war (das Kippen der Kerwe), wurde es nun persönlich: "Das Problem sind Sie eigentlich selbst", sagte der Bürger in noch ruhigem Ton. "Sie sitzen jetzt ja nur noch ihre restliche Amtszeit aus." Er warf dem Verwaltungschef zudem vor, die Rathauseinweihung im Mai habe ihn "überhaupt nicht interessiert". Sehr unsachlich wurde es dann auch noch: "Da würde sich der Willi Kuch (ehemaliger Bürgermeister Epfenbachs) im Grabe rumdrehen."

Noch blieb Bösenecker ruhig. Doch der Bürger holte verbal weiter aus. Es fielen Sätze wie: "Es ist beschämend, was Sie aus diesem Dorf gemacht haben", und "Sie haben Ihren Arbeitsmodus auf null gefahren." Schließlich ließ er sich vom Bürgermeister auch nicht das Wort verbieten: "Sie lassen mich jetzt ausreden!" Bösenecker verdeutlichte zu diesem Zeitpunkt noch sehr gefasst: "Sie sind hier in einer Gemeinderatsitzung, in der es um die Belange einer Gemeinde geht."

Dann aber wurde es laut: "Sie sind der Bürgermeister: Das bedeutet Bürger und Meister, falls Ihnen das nicht ganz klar ist", rief nun der Bürger. "Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort und verweise Sie des Saales. Hinaus!" lautete die Aufforderung Joachim Böseneckers. Da sich der Bürger nicht von seinem Stuhl rührte, stellte der Bürgermeister fest: "Wir haben hier einen Hausfriedensbruch." Es wurde zunehmend unsachlich: "Wollen Sie Ihre Waffe holen?" fragte der Bürger. "Sie gehen jetzt!" forderte Bösenecker. "Ich gehe nicht, rufen Sie doch die Polizei", erwiderte der Bürger.

Nun langte es dem Bürgermeister, und er griff nach dem Bürger. Er schaffte es jedoch nicht, diesen aus seinem Stuhl und nach draußen zu befördern, da er auf Gegenwehr stieß. Heftige Zurufe aus dem Publikum: "Lassen Sie den Mann in Ruhe!" Das Handgemenge ging weiter. Schließlich wand sich der Bürgermeister ab und forderte knapp: "110! Polizei holen!"

Weiteres Kopfschütteln und Gebrumme aus den Bürgerreihen: "Wenn Sie keine Kritik vertragen und die Leute angreifen, das verstehe ich nicht." Bösenecker ordnete an: "Wir unterbrechen die Sitzung, bis die Polizei da ist." Der Bürger ging dann doch noch. Ein Polizeieinsatz war nicht erforderlich.

Manfred Hafner, dienstältester Gemeinderat, hält den Vorfall für "mehr als beschämend für die Gemeinde Epfenbach" und versichert: "So was hat es bei uns bisher noch nie gegeben." Dass Bösenecker als Herr des Hauses den Bürger zum Gehen aufforderte, dürfte rechtlich korrekt sein. Aber auch, dass er ihn packte? "Da hat er wohl einen großen Fehler gemacht", meint Hafner auf RNZ-Nachfrage.

Und was meint Joachim Bösenecker dazu? "Der Bürgermeister darf das." Er sei Chef der Ortspolizeibehörde und sei befugt, "Zwang auszuüben", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Die Bürgerfragestunde sei nicht dafür da, Hasstiraden gegen den Bürgermeister loszulassen.

Ob der Vorfall noch ein juristisches Nachspiel haben wird, war gestern noch unklar.