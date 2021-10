Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Es sieht wenig einladend aus: Den Großteil der Woche sind die Plisseevorhänge des Eiscafés Madeira im frisch renovierten Fachwerkhaus geschlossen. Wer in seiner Mittagspause einen Kaffee trinken möchte, wird enttäuscht. Die auf der Homepage mitgeteilten Öffnungszeiten stimmen nicht mit den am Eingang stehenden überein.

Dabei war die Eisdiele im Sommer 2019 fulminant im ehemaligen "Hirschen" gestartet, die Betreiberfamilie hatte sich schon vorher einen guten Ruf erarbeitet, als sie noch im eigenen Gebäude in der Grombacher Straße nur am Wochenende ihre selbst zubereiteten Eissorten verkauft hatte.

Schon im Sommer beschwerten sich einige Mitglieder des Gemeinderats über die häufigen Schließzeiten des Eiscafés. Die Pächter begründeten es damals mit einem Personal-Engpass aufgrund der langen Pandemie-bedingten Schließung.

Jedoch scheint in den vergangenen Monaten nicht viel passiert zu sein. "Wir hatten als Verpächter ganz bestimmte Erwartungen an die Verpachtung der Immobilie", sagte Ratsmitglied Gerd Wolf in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Denn die Gemeinde hatte mehrere Millionen Euro in die Renovierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes investiert und auch an der Ausstattung des Gasthauses nicht gespart.

Erfreut waren alle, als sich die Gemeinde mit den Betreibern des kleinen Eisstandes im Ort einigen konnten. "Wir hatten aber auch zusätzliche Erwartungen. Unsere Erwartungen waren, dass dem Eisangebot noch weitere gastronomischen Elemente wie ein Angebot an Kaffee und Kuchen, Gastfreundschaft, Bewirtungsangebote für Feiern und Versammlungen hinzugefügt werden", fügte Wolf an. Es sollten sich sowohl eine Dorfgastronomie als auch die Ortsmitte entwickeln. Den Bereich Gastronomie verglich Gemeinderat Wolf dabei mit dem Zehnkampf in der Leichtathletik: Nur wer alle Einzeldisziplinen relativ gut bedienen kann, werde Erfolg haben.

Keinesfalls wolle er die Betreiberin an den Pranger stellen, stellte Wolf klar: "Das Eis schmeckt uns immer noch sehr gut." Er habe aber bewusst den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung gewählt, weil seit Wochen Ratsmitglieder von Bürgern angesprochen werden, da sich an der Situation mit den Öffnungszeiten nichts verbessert habe. "Obwohl es in der jüngeren Vergangenheit sowohl öffentliche als auch persönlich geäußerte Kritik gab, blieben die Korrekturen überschaubar", bedauerte Wolf.

Als politisches Gremium müsse der Gemeinderat darüber wachen, dass der angestrebte Zweck der kostspieligen Investition, nämlich die Förderung der Dorfgastronomie, erreicht werde. Das Image des Dorfgastronomie-Projekts dürfe nicht beschädigt werden. "Nach meiner Wahrnehmung ist dieses Ziel zumindest in ganz erheblicher Gefahr", betonte Wolf. Daher richtete er die Bitte an die Verwaltung, das Pachtverhältnis aufzulösen. Falls es zu keiner einvernehmlichen Lösung komme, könne auch eine einseitig erklärte Aufhebung in Betracht gezogen werden.

Bürgermeister Gerd Kreiter äußerte sich zurückhaltend, auch im Rathaus seien schon Beschwerden wegen der Öffnungszeiten eingegangen. "Wir werden den Prüfauftrag annehmen und Sie entsprechend unterrichten", sagte er.

Auf RNZ-Nachfrage zeigte sich Pächterin Ellen Madeira da Fonseca erstaunt über die neuerliche Kritik. Die Eissaison sei zu Ende, und sie biete nun am Wochenende Frühstück an. Sie habe zusätzliches Personal gefunden, diese Aushilfen können allerdings wochentags nicht arbeiten, da es Schüler sind. Die Öffnungszeiten wolle sie erst einmal so lassen, wie sie derzeit sind. Im nächsten Jahr sehe man weiter.