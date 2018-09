Von Tim Kegel

Sinsheim. Hiobsbotschaft kurz nach 17 Uhr am Mittwochnachmittag: Die Hauptstraße musste plötzlich für den Verkehr gesperrt werden. Noch am Abend trafen Ordnungsamt und Polizei die hierzu nötigen Maßnahmen. Grund: Nach Abbrucharbeiten in der Hauptstraße 84 war ein Nachbarhaus, die Nummer 82 an der Ecke Hadergasse, unbewohnbar und im Auftrag des Baurechtsamts evakuiert worden. Dies bestätigte am Mittwoch Baudezernent Tobias Schutz.

Zur Zeit berieten Statiker, Stadt und Gebäudebesitzer das weitere Vorgehen, möglicherweise müsse das betroffene dreigeschossige Gebäude, eine ehemalige Bäckerei und bislang als Wohn- und Geschäftshaus genutzt, aufwendig ertüchtigt werden. Auch einen Abbruch könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.

Das Haus in Sinsheim ist einsturzgefährdet. Foto: Stadt Sinsheim

Die Baustelle in unmittelbarer Nähe von Kirchplatz und Altem Rathaus zieht die Blicke zahlreicher Sinsheimer auf sich; Spekulationen über die Zukunft des Baus sind Stadtgespräch, bestätigt Schutz. Auch der Abbruch des ersten Gebäudes sei ursprünglich nicht beabsichtigt gewesen, allerdings seien im Zuge der Arbeiten „gravierende statische Mängel“ festgestellt worden. Die Bewohner der Häuser wurden in einem Sinsheimer Hotel untergebracht.

Am Mittwochnachmittag dann sei es „unvermittelt zu einer Verschärfung der Situation gekommen“, teilte Tobias Schutz mit. An dem Haus sei eine Aufbauchung festgestellt worden. Dies habe „ein sofortiges Handeln im Sinne der Gefahrenabwehr erfordert.

Im Hintergrund liefen Planungen an einem Sicherheitskonzept mit den Statikern beider Parteien. In Rücksprache mit der Polizeibehörde sei die Vollsperrung der Hauptstraße – „mit Ausnahme der Rettungsfahrzeuge“ – angeordnet worden. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist noch völlig unklar: „Von Wochen würde ich nicht reden, aber von Tagen“, so Schutz