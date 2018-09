Sinsheim. (tk) Die Hauptstraße, die zur Zeit wegen der Einsturzgefahr eines Mietshauses voll gesperrt ist, kann aller Voraussicht nach ab kommendem Freitag wieder befahren werden, zunächst einspurig. Dies gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt.

Nach eingehender Prüfung von Statikern sei nun auch die unmittelbare Gefahr gebannt, dass das Haus in der Hauptstraße 82 in sich zusammenfällt. An dem Altbau waren während Abbrucharbeiten am Nachbaranwesen Baumängel in Form einer nachträglich entfernten Zwischenwand zum Vorschein gekommen; es kam zu einer Aufbauchung des stehen gebliebenen Gebäudes, wie Baudezernent Tobias Schutz schildert. Dieses werde nun "von einem erfahrenen Sinsheimer Handwerksbetrieb" gesichert und mit einer Stütz- und einer Gerüstkonstruktion versehen. "Die Abbruchfirma trägt keinerlei Schuld an der Situation", betont Schutz, es sei "zu jeder Zeit fachmännisch und gewissenhaft gearbeitet" worden.

Ein Garant, dass das Haus erhalten wird, seien die Sicherungsarbeiten allerdings nicht. Dies wäre nach Ansicht von Schutz zwar möglich, allerdings "eine Frage der Rentabilität", die sich der Gebäudebesitzer stellen müsse, der auch die Kosten der zur Zeit notwendigen Arbeiten übernehmen müsse. Ein Zeitpunkt, bis wann die Hauptstraße wieder komplett befahrbar sein wird, steht noch nicht fest.