Eine Filiale des Discounters „Norma“ könnte wie hier in Horrenberg bald auch in Bad Rappenau-Zimmerhof entstehen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Zimmerhof. Abseits der Stadtzentren im eigenen Dorf die Lebensmittel bekommen: Das wünschen sich viele, doch nicht immer gelingt das. Mit dem mehrheitlichen Aufstellungsbeschluss eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans hat der Gemeinderat am Donnerstag den ersten Schritt auf einen langen Weg bis zur Realisierung, einen Nahversorger in den Zimmerhof zu locken, getan. Seit März 2018 war die Stadtverwaltung mit einem möglichen Betreiber im Gespräch, einen Namen wollte Oberbürgermeister Sebastian Frei auch auf mehrfacher Nachfrage nicht nennen. Laut Informationen der RNZ soll es sich aber um eine Filiale des Discounters „Norma“, dessen Sitz in Nürnberg ist, handeln. Eine Stellungnahme hierzu war aus dem Rathaus am Freitag nicht zu bekommen.

Während in der Bürgerversammlung im September noch nicht genau klar war, wo der neue Markt entstehen soll, ist dies nun scheinbar geklärt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht vor, dass der Nahversorger mit Anschluss an den Kreisverkehr „Haller Ring/Zimmhöfer Straße“ auf einem städtischen Grundstück errichtet wird, also im Gewann „Mittlerer Flur“. In unmittelbarer Nachbarschaft soll auch ein neues Wohngebiet entstehen.

Zwei positive Effekte erhofft sich die Stadtverwaltung mit der Ansiedlung. Zum einen werde die Nahversorgung gestärkt, aber auch für die Verkehrssituation in der Kernstadt könnte entzerrt werden. Plan ist, dass die Bewohner aus Zimmerhof und Heinsheim dann nicht mehr direkt in Bad Rappenau einkaufen, sondern eben den näher gelegenen Supermarkt im Teilort nutzen. Dadurch könnte die starke Verkehrsbelastung in der Heinsheimer Straße deutlich sinken. Rund 6000 bis 7000 Einwohner, so die Schätzung des Rathauschefs, liegen im Einzugsgebiets der „Norma“-Filliale.

Bei der Ratsdebatte gingen die Meinungen über den Aufstellungsbeschluss auseinander. Während sich die SPD-Fraktion und ÖDP-Stadtrat Klaus Ries-Müller über den ersten Schritt freuten – „für Zimmerhof ist das ein historisches Ereignis. Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber wir sind ein Stück weiter“ –, kam von Seiten der Grünen Gegenwind auf. „Wir wissen, dass es für Zimmerhof wichtig ist“, meinte Fraktionschef Robin Müller, „aber wir können uns mit dem Flächenverbrauch nicht arrangieren.“ Zudem habe er sich für Zimmerhof etwas anderes als einen Discounter gewünscht. Nun hab er Bauchweh und empfinde den Beschlussvorschlag als „falsche Lösung“. Bei vier Enthaltungen, zwei Gegenstimmen wurde der Vorlage allerdings mehrheitlich zugestimmt.