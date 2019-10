Sinsheim-Hoffenheim. (pol) Zu einer Serie von Wohnungseinbrüchen im Stadtteil Hoffenheim kam es am späten Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag. Bislang sind der Polizei vier Tatorte bekannt.

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 1.15 Uhr, hebelten Unbekannte in der Bussardstraße eine Terrassentür auf und drangen so ins Haus ein. In dem Einfamilienhaus durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen schließlich mehrere Schmuckstücke. Nur wenige Häuser weiter hebelten vermutlich dieselben Täter ein Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf, nachdem sie bereits im Erdgeschoss ein Fenster eingeworfen hatten. Auch hier fielen den Einbrechern Geld und Schmuck in die Hände. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 18.40 Uhr und 22.10 Uhr. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte auch bei zwei weiteren Einfamilienhäusern in der Bergstraße und der Tulpenstraße aus. Jeweils zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr beziehungsweise zwischen 18 Uhr und 22 Uhr drangen der oder die Täter über aufgehebelte Fenster in die Anwesen ein, durchsuchten alle Räume und entkamen auch hier mit Schmuck beziehungsweise Bargeld.

Personen, die am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag in Hoffenheim Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, das Polizeirevier in Sinsheim unter 07261 / 690-0 anzurufen. Die weitere Ermittlungsarbeit hat die Ermittlungsgruppe Eigentum in Heidelberg übernommen.