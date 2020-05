Wer in ein Lokal einkehrt, wird von der Bedienung an den Tisch geführt und muss seine Kontaktdaten in eine Liste eintragen. Reservierungen werden als sinnvoll eingeschätzt, sind jedoch keine Pflicht. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. In der Mittagspause etwas essen gehen, bei bestem Wetter nachmittags einen Kaffee trinken – nach vielen Wochen Pause ist das wieder möglich, zumindest eingeschränkt. Viele Restaurants haben am Montag Ruhetag. Doch jene Wirte, die Gäste empfingen, waren zuversichtlich und vom Andrang positiv überrascht. Die RNZ hörte sich um. Dabei wurde deutlich: Einige Restaurantbesucher sind unsicher, welche Vorgaben nun zu erfüllen sind.

Beim Blick in die Fußgängerzone fiel schnell auf, dass im "Quints" wieder Leben eingekehrt ist. Mit rot-weißem Flatterband hat Peter Erdelyvari den Außenbereich vom Durchgangsverkehr der Bahnhofstraße getrennt, sodass sich die Gäste nicht einfach einen Platz suchen. Denn seit diesem Montag müssen sie in allen Restaurants von einer Bedienung an den Tisch geführt werden. Diese stehen nun weiter auseinander, wo sie nicht verschoben werden können, ist nur jeder zweite oder dritte Tisch gedeckt. Auf dem Weg zum Tisch oder zur Toilette muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Desinfektionsmittel für die Hände steht bereit. Außerdem müssen Gäste ihre Kontaktdaten in einer Liste eintragen, die nach vier Wochen gelöscht wird.

Eine Obergrenze, wie viele Personen an einem Tisch sitzen dürfen, gibt es prinzipiell nicht. Allerdings dürfen diese maximal aus zwei verschiedenen Haushalten stammen – Klassentreffen sind zum Beispiel noch nicht möglich. Reservieren ist ein Kann, kein Muss.

Von zahlreichen Reservierungen berichten mehrere Gastronomen, etwa Pamela Cinus vom "Il Giardino", deren Restaurant "über die Woche recht gut ausgebucht" sei. Auch im "Neuen Bahnhof" bei Ramazan Karaman hatte man bereits am Freitag Reservierungen an jedem einzelnen Tag dieser Woche verbucht. Dem in Corona-Zeiten unmöglich gewordenen Mittagsbuffet begegnet man mit kleineren Mittagsmenüs. Karamans Restaurant ist auch für die Bewirtung vieler Gäste – trotz Abstandsgebot – gut gerüstet: Hier macht sich das obere Stockwerk bezahlt, früher als Lounge genutzt, heute zur Entzerrung bei Bedarf. Zuversichtlich klang auch Gudrun Wurzer, Wirtin der "Linde". Sie wird Ende der Woche ihre erste kleinere Gesellschaft bewirten. Nach wie vor fühle sich manches ungewohnt an: "Zum Beispiel, dass ich keine Salz- und Pfefferstreuer auf den Tisch stellen darf."

Viele Restaurants haben die Öffnungszeiten reduziert, auch das Personal arbeitet noch nicht in vollem Umfang – schließlich können aufgrund der Abstandsvorgaben auch deutlich weniger Gäste bewirtet werden. Doch es ist ein Anfang, hier sind sich die Gastronomen einig. Und der sei auch bitter nötig: "Irgendwann müssen wir anfangen, sonst sind wir bankrott", sagt Mihail Kösker, Geschäftsführer der Pizzeria "Bella Marmaris", dazu. Wie in vielen anderen Restaurants wurde auch dort in den zurückliegenden Wochen das Essen zum Mitnehmen angeboten. Doch alle Wirte betonen, dass sich auf diese Weise nur ein Bruchteil des Umsatzes erwirtschaften lasse.

Die Gäste freuen sich über die zurückgewonnenen Möglichkeiten: Von "einem Stück Lebensqualität", das er "ganz klar vermisst" hat, spricht Jürgen Glaser aus Waibstadt. Am Montagnachmittag saß er mit seinem Neffen Mats im Außenbereich des "Quints". Die neuen Vorschriften gefielen wohl niemandem, aber man müsse sich eben daran halten. Und das machen die Gäste, wie mehrere Wirte berichten.

Doch genau das werde im Eiscafé Roma nicht funktionieren, glaubt Elena Chimenti. Deshalb werde es dort auch in den kommenden Tagen keine Außenbestuhlung geben. Jeden Gast, der teilweise nur einen Espresso trinke, könne sie nicht empfangen. Denn zum einen fehlten ihr dazu die Mitarbeiter, da jene, die sonst im "Roma" gearbeitet haben, Corona-bedingt nicht aus Italien anreisen dürfen. Zum anderen müsse es in einem Eiscafé locker zugehen. Wenn die Vorgaben gelockert werden, will sie wieder Tische und Stühle auf der Straße aufbauen. Bis dahin verkaufe sie Eiscreme an der Theke, auch wenn so Umsatz verloren geht. "Aber die Gesundheit geht vor", betont sie.

Ob sich der Gastrobetrieb vor dem Hintergrund der Einschränkungen rechnet, lasse sich aktuell noch nicht sagen, erklärt Erdelyvari. Kösker sieht es so: "Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und so lange die Zeiten schwierig sind, müssen wir zusammenhalten."