Von Tim Kegel

Sinsheim. Park-Posse vor der Post: Monatelang war der beliebte Parkplatz im Herzen von Sinsheim gesperrt. Nun kann er wieder rund um die Uhr genutzt werden. Die Krux dabei: Er kostet auch rund um die Uhr. Und wenn die Zeit abläuft, werden 30 Euro Bußgeld fällig. Innenstadt-Parker auf dem Postparkplatz sind in Aufruhr. Denn die Sache habe nicht nur einen Haken, sondern ganz viele.

So heißt es, nachdem die ersten Knöllchen verteilt sind. Denn: Gleich zwei Parkautomaten gibt es am Postgelände, dort stehen sie quasi Rücken an Rücken. Der eine gehört den Sinsheimer Stadtwerken, dem früheren Pächter des Postparkplatzes, der heute nur noch eine Handvoll Buchten entlang der Muthstraße unterhält.

Automat zwei auf dem Postparkplatz ist im Besitz von "Park Control", einem Dienstleister aus Stuttgart, der sich um die Bewirtschaftung privater Parkflächen kümmert, und der "mehr Kundenfrequenz für mehr Umsatz" und "ein besseres Einkaufserlebnis vor Ort" verspricht.

"Tupfengleich" sähen die Automaten aus, ärgert sich Horst Altentaler (Name geändert). Das Einkaufserlebnis seiner Schwägerin in der Bahnhofstraße habe kürzlich mit einem 30-Euro-Ticket unterm Scheibenwischer geendet, bloß weil die Frau gedacht hätte, dass es am Postparkplatz so laufe, "wie überall in Sinsheim"; sprich: Ab 18 Uhr ist Parken kostenfrei.

Falsch gedacht. Dass auch am späten Abend, am Wochenende, ja sogar am Sonntag auf dem Postparkplatz Gebühren fällig werden, findet Altentaler "dreist" und "nah an der Abzocke". Und dabei gehe es nicht um die eigentliche Gebühr, die mit 20 Cent für 20 Minuten Parken dem für die Zone üblichen Satz entspreche. Viel wichtiger sei doch, dass fünf Meter weiter zu ganz anderen Bedingungen geparkt und bezahlt werden könne.

Bei konsequenten Kontrollen lasse sich auf dem Postparkplatz mit seinen rund 40 Buchten auf dem Rücken der Postkunden ein stattliches Sümmchen verdienen. Auch Wochenmarktgänger, Volkshochschul-Publikum, Eiscafé- und Gastro-Gäste sowie abendliche Innenstadtbummler würden abkassiert. 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr.

"Ich sehe das Problem", sagt der Mann, der den Postparkplatz reaktiviert hat: Als Investor und Gutsverwalter hat Michael von Gemmingen kürzlich das gesamte Postareal saniert und dort Wohnungen gebaut. "Die Postbank" als von Gemmingens Mieterin sah der Baron aus Ehrstädt ursprünglich "in der Verantwortung, Parkplätze bereitzuhalten".

Nachdem dies nicht gelungen sei, habe man sich, "wie mehrere Sinsheimer Betriebe" für eine Bewirtschaftung durch die "Park Control" entschieden. In deren Verantwortung liege nun die Gestaltung von Parkzeiträumen und Bußgeldern, sagt von Gemmingen. Ihm selbst sei es jedoch wichtig gewesen, "die Parksituation in der Muthstraße zu entspannen".

Entspannt zeigt sich Stadtwerke-Chef Andreas Uhler. Man habe von der Ähnlichkeit der Parkautomaten "Notiz genommen" und sowohl die Mitarbeiter im Rathaus als auch die des städtischen Vollzugsdienst darauf hingewiesen, dass es künftig vielleicht einen "gesteigerten Erklärungsbedarf" geben könne.

Was dann passierte, habe Uhler "verwundert", denn es passierte - "tatsächlich nichts". Bis gestern Nachmittag habe die Stadtwerke "eine einzige Anfrage" zu dem Thema erreicht. "Ich bin nicht böse drum", schmunzelt Uhler. Investor von Gemmingen kann sich vorstellen, "das System noch zu verbessern". Er hätte "kein Problem damit, wenn die Stadtwerke unseren Automaten mitbenutzen", sofern dies rechtlich machbar und technisch programmierbar sei.

Ganz so begeistert scheint man im Rathaus über die Eröffnung des Postparkplatzes nicht zu sein. Um den Suchverkehr in der ohnehin stark befahrenen Muthstraße einzudämmen, setze man "auf Parkhäuser an allen Eingängen zur Innenstadt". Dies sei auch der Grund, warum die Stadtwerke ihren Pachtvertrag mit von Gemmingen seinerzeit nicht verlängert hätten, sagt Andreas Uhler. Die Tarife der zurzeit rund 900 städtischen Stellplätze in der Kernstadt blieben bis auf weiteres unverändert.

Unterdessen wird auf dem Postparkplatz mitunter "um 22 Uhr und später" kontrolliert, schildern Nachbarn. Personen hätten reihenweise Fahrzeuge fotografiert und erfasst, wohl Mitarbeiter von "Park Control". Eine Augenzeugin glaubt, dass sich das rumspricht: Der Postparkplatz sei inzwischen "nicht mehr so stark belegt wie in der Vergangenheit".