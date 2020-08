Von Christiane Barth

Sinsheim. Eine Lesung, bei der der kraichgauer und der kurpfälzer Zungenschlag nicht zu überhören sind. Was ja nicht ganz unpassend ist für einen Krimi, der in Sinsheim spielt und authentischer Weise von einem Pfälzer Autor geschrieben wurde. Seit der ersten Vorstellung der Neuerscheinung "Festakt" von Harald Schneider im Februar, die das Sinsheimer Stadtjubiläum in einer Kriminalgeschichte thematisiert, ist viel Zeit vergangen. Zeit, in der das kulturelle Leben schockgefroren war. Besserung nicht in Sicht. Doch jetzt haben sich die Akteure etwas ausgedacht, um die Geschichte zu reaktivieren.

Der Autor, die Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet, die auch als Protagonistin im Buch eine Rolle spielt, außerdem Claudia Senghaas, Lektorin des Gmeiner-Verlags, der diesen 18. Palzki-Krimi herausgebracht hat, der Sinsheimer Musik-Künstler Karl Schramm, Buchhändler Klaus Gaude und Bibliotheksmitarbeiterin Melanie Schneider sitzen an einem schönen Holztisch in der Bibliothek und lesen Szenen aus dem Buch ein. Der Krimi verfiel nur seit der Premierenlesung in eine Art Dornröschenschlaf.

Foto: Barth

So, wie eigentlich das gesamte kulturelle öffentliche Leben überhaupt. "Wir wollten das jetzt machen, damit mal wieder etwas Kultur stattfindet", betont Kemmet, "außerdem wollen wir Lust machen auf den Krimi und auch auf die Verlosung. Das Ganze hat nämlich einen Sinn", fügt die Bibliotheksleiterin an. Denn da gibt es auch ein Buchexemplar, das von allen real existierenden Protagonisten, darunter auch OB Jörg Albrecht, Alexander Speer, Ortsvorsteher von Dühren, Ulla Huxel, Hans-Ingo Appenzeller, Irene Deck sowie vom Verlagschef Armin Gmeiner signiert wurde – und dieses soll nun verlost werden.

Zugunsten eines guten Zwecks: Die Einnahmen der Lose sollen dem Kinderhilfsfonds Kraichgau zufließen. "Da es dieses Jahr keine Veranstaltung gibt, bei der wir etwas verlosen können, haben wir diesen Weg gewählt", erklärt Kemmet. Ein Erinnerungsruf des Sinsheimer Kulturlebens und ein Fingerzeig auf einen in diesem Jahr erschienen Lokalkrimi, der ebenfalls unter der Corona-Krise zu leiden hatte.

Kommissar Reiner Palzki ermittelt unterdessen fleißig weiter, jetzt, wo es ihn schon mal nach Sinsheim verschlagen hat und wo bei einer Lesung in der gerade renovierten Stadthalle ja dieser Mord geschieht. Die Szene, in der das Blut fließt, muss sich der Leser jedoch selbst erarbeiten, denn der Spannungsbogen will ja auch hergestellt sein.

Der Autor und seine Krimi-Figuren lesen an zwei Terminen Passagen des Buches ein. Ein paar einführende Worte, die erklären, wie es eigentlich zu diesem Krimi gekommen ist, werden auch gesprochen – dies nämlich ist noch mal eine Geschichte. Mit einem Ipad wird die Lesung gefilmt, das Video soll dann als Komplett-Version auf Youtube zu sehen und über die Internetseiten der Stadtbibliothek, des Verlags, des Autors sowie der Stadtverwaltung Sinsheim abrufbar sein.

Die Fertigstellung des Films ist für September anvisiert, die Lose sind jedoch bereits jetzt in der Stadtbibliothek erhältlich. Als Hauptpreis winkt der signierte Krimi, gefolgt von weiteren, unsignierten Exemplaren und einer Jahreskarte der Bibliothek.