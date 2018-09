Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Die Leute opfern ihre Zeit - das ist das Wertvollste, was es gibt", sagt Hans-Peter Roos. Der Mannheimer hat eine Auszeichnung des baden-württembergischen Innenministeriums als "ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz" erhalten. Der 71-Jährige ist ein alter Hase im Speditionsgeschäft, übt den Beruf seit 50 Jahren aus. Sein Unternehmen, "Speditionsdienstleistungen Hans-Peter Roos", mit Hauptsitz in Mannheim, wickelt sein Tagesgeschäft seit 1995 in Sinsheim an der A 6 ab. Bei der Erwähnung des Wortes "Rente" zuckt er nur lächelnd mit den Schultern. "Die Präsenz vor Ort ist wichtig", erklärt er im Gespräch mit der RNZ das Pendeln zwischen seinen beiden Arbeitsplätzen.

Er könnte damit aber auch die Präsenz seines Mitarbeiters Benjamin Allgaier meinen, den er regelmäßig von dessen Tätigkeit in der Disposition und der Be- und Entladung der Lkw freistellt. Allgaier, 32 Jahre, ist Zugführer des Technischen Hilfswerks Sinsheim und der Grund, warum sein Chef die Auszeichnung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart überreicht bekam.

Hintergrund Ein ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks muss zunächst von seinem Arbeitgeber freigestellt werden, wenn es einen Einsatz während der Arbeitszeit gibt. Kann oder will der Arbeitgeber dies nicht tun, so kann Michael Hess, Kommandant der Sinsheimer Feuerwehr, das durch die hohe Anzahl an aktiven Mitgliedern in allen Stadtteilen "gut kompensieren", wie [+] Lesen Sie mehr Ein ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks muss zunächst von seinem Arbeitgeber freigestellt werden, wenn es einen Einsatz während der Arbeitszeit gibt. Kann oder will der Arbeitgeber dies nicht tun, so kann Michael Hess, Kommandant der Sinsheimer Feuerwehr, das durch die hohe Anzahl an aktiven Mitgliedern in allen Stadtteilen "gut kompensieren", wie er auf RNZ-Anfrage sagt. Neben den 110 Mitgliedern der Altersmannschaft und etwa 150 Jugendfeuerwehr-Mitgliedern kann er auf 480 aktive Feuerwehrmänner und -frauen zurückgreifen. Die Anzahl an alarmierten Feuerwehrleuten richtet sich dabei nach der Alarmstufe beziehungsweise der Größe des Einsatzes. Obwohl Arbeitgeber nach dem Feuerwehrgesetz dazu verpflichtet sind, ihre Angestellten freizustellen, fordere die Sinsheimer Feuerwehr dies nicht ein, erklärt Hess. "Wir können aber aus einem Pool von Aktiven schöpfen, von denen wir wissen, dass sie immer können." Die Arbeitgeber bekommen übrigens die Lohnkosten von der Stadt erstattet, wenn ein Mitarbeiter im Einsatz ist. "Wir haben aber auch Firmen, die ihre Kosten nicht erstattet haben wollen", sagt Hess. (fro)

"Rund 1500 Stunden investiere ich im Jahr für meine Arbeit beim THW", sagt Allgaier. "Ich lebe mit dem Piepser." Hört er dessen Ton, fehlt er seinem Chef auch des Öfteren in der Spedition. Neben den Einsätzen, die meistens bei Lkw-Unfällen auf der Autobahn stattfinden, stellt ihn Roos auch für Schulungen des THW frei. "Wenn er weg ist, müssen wir das auffangen und auf den Betriebsablauf reagieren", erklärt der Spediteur. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber Hans-Peter Roos betont, dass sich auch "positive Synergien" ergeben. "Die Dinge, die Benjamin beim THW lernt, bringen ja auch uns was", sagt er pragmatisch.

Auf der anderen Seite ist Benjamin Allgaier seinem Chef sehr dankbar, dass er ihn so unterstützt. "Bei anderen Kollegen beim THW läuft es nicht so reibungslos wie bei mir. Wenn man am Fließband arbeitet, kann man nicht einfach so verschwinden, da sonst die Maschine stillsteht", erläutert er.

Allgaier fehlt, wie er sagt, "im Schnitt einmal im Monat", im Mai dieses Jahres "war es aber viel". Da musste er, als Mitglied des Beratungsteams des THW, acht bis zehn Mal zu Unfällen ausrücken und sich beispielsweise um die Ladungsbergung oder die fachgerechte Entsorgung von Gefahrenstoffen nach Unfällen kümmern.

"Wie lang ein solcher Einsatz dauert, sieht man erst, wenn man am Unfallort eintrifft", sagt er. Aber auch bei "einfachen" Einsätzen, bei denen beispielsweise nur Bindemittel gestreut und die Fahrbahn gesäubert werden muss, ist er für mindestens eine Stunde unterwegs. "Ein Volleinsatz dauert aber gut und gerne auch mal acht Stunden", erklärt er. "Ist man die ganze Nacht auf den Beinen, sieht es mit Arbeit am nächsten Tag natürlich schlecht aus." Abgesehen vom "Tagesgeschäft" auf der A 6 kümmert sich das THW unter anderem um Gebäudebrände, Sturmschäden wie die Schlammlawine in Dühren oder Hochwasser - und das auch mal bundesweit, wie beim Elbhochwasser 2013, als Benjamin Allgaier in Magdeburg eingesetzt wurde.

Glück also für Allgaier, dass sein Chef so kulant ist. Für Roos ist das jedoch selbstverständlich: "Ohne das Ehrenamt würde in Deutschland überhaupt nichts mehr laufen", ist er sich sicher. "Man muss eben Lösungswege finden." Die finden Benjamin Allgaier und seine Frau auch. "Sie kommt aus einer Feuerwehrfamilie und ist es gewohnt, dass ich nachts raus muss. Mittlerweile hört sie den Piepser gar nicht mehr", sagt Allgaier. Zudem engagiere sich seine Frau auch ehrenamtlich und habe jederzeit vollstes Verständnis. "Ohne ihre Rückendeckung wäre das nicht möglich", betont er. Genauso wichtig wie der familiäre Rückhalt ist auch der seines Chefs. "Ich bin stolz und glücklich, dass auch er jetzt durch die Auszeichnung Anerkennung bekommt."