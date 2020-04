In den vergangen Tagen wurde in der Zwingergasse zwölf Meter tief gebohrt, um Grundwassermessstellen einzurichten. Foto: Kegel

Sinsheim. (cbe) Wer sich über Bohrarbeiten in der Zwingergasse gewundert hat: Hier werden momentan Grundwassermessstellen errichtet. Über sie soll untersucht werden, ob sich leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe, sogenannte LCKW, oder deren Abbauprodukte im Grundwasser befinden. Denn mit diesen Substanzen wurde auf dem früheren Gelände der Firma Doduco in der Muthstraße gearbeitet. Dort steht heute das Landratsamt.

Nach einer Selbstanzeige der Firma begann ein erster Sanierungsteil Ende der 1980er-Jahre. Weitere Maßnahmen folgten in den Jahren 2010 bis 2014. Laut Holger Brom, bei der Stadtverwaltung unter anderem für Altlasten zuständig, wurde dabei Melasse in den Boden gepumpt, um die natürlichen Abbauprozesse zu fördern. Es wird angenommen, dass diese Prozesse in den vergangenen Jahren weiter fortgeschritten sind, und die Maßnahme abgeschlossen ist.

Dies wird teilweise mithilfe von Wasserproben überprüft, die aus bereits vorhandenen Messstellen entnommen werden. Doch das Grundwasser im Bereich des heutigen Landratsamts strömt unter der Elsenz hindurch. Deshalb wurden nun auch in der Zwingergasse drei Messstellen eingerichtet. Bis zum Ende der Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Deren Oberseite sieht dann künftig aus wie der Deckel eines Hydranten. Diese kann von einer beauftragten Firma geöffnet werden, um Wasserproben zu entnehmen.

LCKW wurden über Jahrzehnte in der Industrie eingesetzt, unter anderem als Lösungsmittel, beispielsweise, um Metalle zu entfetten. Die Sanierung von kontaminierten Böden ist ein Thema, das viele Städte beschäftigt. Mit LCKW belastetes Trinkwasser gilt nach Bewertung von Wissenschaftlern ab einer gewissen Konzentration als krebserregend. Laut Holger Brom besteht für das Trinkwasser in Sinsheim aber keine akute Gefährdung, da dieser Grundwasserhorizont nicht mit jenen verbunden ist, aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Falls sich LCKW im Trinkwasser befinden sollten, würde dies außerdem bei den Stadtwerken sofort auffallen.

Grundsätzlich gehe man davon aus, dass die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist. Die Wasserproben sollen dies laut Brom bestätigen. Denn es stelle sich die Frage, wie lange diese Angelegenheit noch überwacht werden muss. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht hofft, dass der Prozess nun abgeschlossen ist. Er gibt allerdings zu bedenken, dass man dies vor etwas einem Jahr annahm – zu unrecht, wie sich zeigte. Die Einrichtung der drei Messstellen kostet circa 70.000 Euro. Die Kosten dafür trägt laut Brom die Stadt.