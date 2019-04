Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Jetzt war es wieder einmal so weit: In der Endlos-Diskussion darum, wo die reichsten Deutschen wohnen, ist der Fokus einmal mehr auf Heilbronn gerichtet. Nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung entspricht der Durchschnittsverdienst der Heilbronner in etwa dem an den Orten, wo die reichsten Münchner - in Starnberg - und die reichsten Frankfurter - im Hochtaunuskreis - leben: "Zusammen mit dem Kreis Starnberg (34.987 Euro) und dem Hochtaunuskreis (31.612 Euro) zählt Heilbronn (32.366 Euro) zu den drei deutschen Gebietskörperschaften, in denen das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen höher ist als im reichsten EU-Land Luxemburg (30.600 Euro)."

>>>Hier gibt es die interaktive Karte zur Studie<<<

Man muss die entsprechende Pressemitteilung der Stiftung aber genau lesen, bevor man in unbegrenzten Jubel ausbricht. Darin wird nicht nur, was inzwischen sattsam bekannt ist, darauf verwiesen, dass im Stadtkreis mit Dieter Schwarz einer der reichsten, wenn nicht gar "der" reichste Deutsche lebt.

Sondern auch, dass es um ihn herum eine weitere hohe Anzahl ebenfalls sehr reicher Heilbronner gibt (allerdings unterhalb der Milliardärs-Grenze). Ebenso dass es eben vor allem und dank der Schwarz-Gruppe, aber auch Audi und vieler erfolgreicher mittelständischer Unternehmen viele hohe Einkommen gibt.

So ist auch die Anmerkung zu Heilbronn zu lesen: "Sehr hohe Einkommen von Einzelpersonen erhöhen den allgemeinen Durchschnitt. Grundsätzlich gilt, dass das Durchschnittseinkommen gegenüber Ausreißern nach oben sehr empfindlich ist. Das wirkt sich in kleineren Städten stärker aus als in Metropolen."

Gelegentlich fragt man sich schon, wenn man durch Heilbronn geht, wo diese "Reichen" alle abgeblieben sind. Es gibt hier weder Luxusboutiquen noch Sterne-Restaurants wie rund um den Starnberger See oder in Bad Homburg. Und in Heilbronn geht die Schere zwischen Arm und Reich immer noch weiter auf, als in den Vergleichsregionen, wenngleich erstmals seit Jahren die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Hartz-IV-Haushalten in Baden-Württemberg wieder gesunken ist. Und das dank der guten Lage am Arbeitsmarkt (Arbeitslosenquote im Heilbronner Bezirk der Agentur für Arbeit 3,3 Prozent - Landesdurchschnitt 3,1 Prozent) um 3,6 Prozent.

Nach den Daten aus dem Jahr 2018 beträgt das Durchschnittseinkommen in Deutschland pro Person 23.295 Euro. "Einheitliche oder gleichwertige Lebensverhältnisse in der gesamten Bundesrepublik zu erreichen - diesen Auftrag stellt das Grundgesetz der Politik seit fast 70 Jahren", sagt die Böckler-Stiftung. Dieses Ziel sei schwer zu erreichen und auch noch immer weit entfernt.

Der Studie zufolge wird in nur sechs von 77 Ost-Kreisen und kreisfreien Städten die Marke von 22.000 Euro im Schnitt erreicht. Im Westen überschreiten 284 von 324 Kreisen und Städte diese Schwelle. Selbst ostdeutsche Großstädte wie Erfurt, Jena, Dresden oder Leipzig bleiben unter diesem Wert. Im Durchschnitt erreicht der Osten rund 85 Prozent des West-Niveaus.

Die reichste Großstadt Deutschlands ist München. Hier haben die Einwohner im Schnitt rund 29.700 Euro in der Geldbörse. Stuttgart landet mit fast 5000 Euro weniger knapp vor Düsseldorf auf Rang zwei. Die Bundeshauptstadt Berlin liegt abgeschlagen auf dem elften Rang.