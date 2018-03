So sieht der Mann mit der markanten Stimme aus: Mike Diehl ist Stadionsprecher bei der TSG. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Mike Diehl ist die Stimme der TSG 1899 Hoffenheim. Als Stadionsprecher und Leiter der Abteilung Fanwesen bei der TSG hat der Mann mit der markanten Stimme seit 2005 noch kein Heimspiel verpasst. "Die Arbeit hier macht riesigen Spaß. Ich freue mich auf jedes Spiel in der Arena und darüber, das ich privilegiert bin, einen solchen Job machen zu dürfen", bekundet Diehl, dessen Stimme Millionen Menschen aus dem Radio kennen.

Wie er zur TSG kam? Bereits im Jahr 1997 und zu Oberliga-Zeiten kam es über eine Gastmoderation bei der Eröffnung des Golf-Club St. Leon-Rot zu ersten Begegnungen mit Dietmar Hopp. "Er hatte mich seinerzeit gefragt, ob ich Lust hätte, bei einem Projekt mitzumachen." Man wolle, so die Vision des TSG-Mäzens, Hoffenheim auf Deutschlands Fußball-Landkarte schreiben, vielleicht ein Stadion bauen, Bundesliga-Fußball in die Region bringen. "Das gefiel mir", so Diehl im Rückblick.

Seit nunmehr fast 13 Jahren ist Mike Diehl, der einst mit Bruno Labbadia in Darmstadt die Schulbank drückte, für "seine" TSG am Start und baute mit Leidenschaft und Empathie die Fanstruktur des Vereins auf. Modernes Stadion und Erstliga-Fußball sind längst Alltag im Kraichgau, obwohl Diehl auch von den "alten Zeiten" schwärmt. "Der Fußball, den Hoffe spielt, hat mir schon immer gefallen und im Dietmar-Hopp-Stadion, ganz oben auf dem Berg in Hoffenheim, herrschte stets eine tolle Atmosphäre".

An sein erstes TSG-Spiel erinnert er sich ganz genau: Am 9. Juni 2001 feierte das Team dank eines 3:0-Erfolgs gegen den VfR Heilbronn den Aufstieg in die Regionalliga Süd. Die Erfolgsgeschichte begann. Während zu Regionalliga-Zeiten bei den Heimspielen gerade mal drei Dutzend Fans hinter dem Tor standen, konnte der Verein im Aufstiegsjahr zur Bundesliga plötzlich auf über 120 Fanclubs zählen. Der damalige Aufstieg ins Oberhaus war auch für Mike Diehl "das bis heute intensivste und schönste Erlebnis unter zahlreichen anderen". Die Euphorie vor und nach dem entscheidenden Spiel gegen Fürth sei in der ganzen Region unglaublich gewesen. Das Stadion und die Messehalle schon Stunden vor dem Match rappelvoll.

Mit den Jahren habe man im Fanbereich eine sehr anständige Basis geschaffen, die TSG habe sich in der Bundesliga etabliert, so Diehl. Das Ziel sei, die Zahl der sogenannten Herzblut-Fans, die im Trikot in die Arena kommen und ihren Verein bedingungslos unterstützen, stetig zu vergrößern. Allerdings seien diesem Bemühen Grenzen gesetzt, zumal "es Jahre dauert, bis man eine vernünftige Fan-Basis aufgebaut hat". Traditionsvereine wie Bayern oder Dortmund haben deutschlandweit ihre Anhänger. Im Westen oder Norden sind Kinder im TSG-Shirt dagegen selten zu sehen. Umso erfreulicher, wenn plötzlich ein junger Mann aus Hannover im Sinsheim auftaucht, sich als Hoffenheim-Fan outet, von Mike Diehl im Stadion begrüßt wird und neben ihm Platz nehmen darf.

Sein Wunsch für die Zukunft? "Wir feiern gerade zehn Jahre Bundesliga", sagt Diehl. Auch nach zwei Jahrzehnten will er mitfeiern. Danach geht er nämlich in Rente.