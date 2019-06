Von Angela Portner

Eppingen-Adelshofen. "Manche fuhren mit Regenschirmen", erzählte Martin Bernhard lachend in Erinnerung an die Ausfahrt der Oldtimer beim 13. Trecker Treck. Blitz und Donner sowie anhaltender Starkregen machten den Initiatoren am ersten Tag einen Strich durch die Rechnung. Während die alten Traktoren dem Regen irgendwann getrotzt haben, musste der Wettkampf der Schmalspurschlepper dann doch abgesagt werden. Die Laune ließen sich die Fans des volksfestartigen Wettkampfes davon aber nicht vermiesen.

Bis der letzte Tropfen aus der Bar geleert war, wurde bis vier Uhr in der Früh gebechert, geschwatzt und getanzt. "Wir haben mit Gummistiefeln Discofox getanzt bis die Schlammbrocken flogen", sagt Steffen Geiger aus Brackenheim und schmunzelt. Wegen des Starkregens hatte die Partyband "Sicherheitshalbe" ihre Instrumente noch vor dem ersten Anschlag wieder eingepackt. In aller Freundschaft hat man dem Verein nur die Anfahrt berechnet. "Das war ein feiner Zug", freut sich Bernhard, der den Verlust durch den verregneten Tag bezüglich der Einnahmen auf rund ein Viertel schätzt. Geschlafen hat in der Nacht wohl kaum jemand, denn in den Morgenstunden wurden erst einmal die örtlichen Scheunen geleert. Zwölf große Rundballen Heu haben die Männer auf den schlammigen Wegen ausgebracht, damit die Gäste am Sonntag trockenen Fußes über das Gelände flanieren konnten.

Mit Karacho bretterten die Schlepper über die Rennbahn. Die meisten waren aus der näheren Umgebung angereist, um sich in Pferdestärken zu messen. Weit über 1000 Gäste verfolgten das Geschehen von Hängern und zusammengeschusterten Bühnen, die mit Bänken oder gar gemütlichen Sofagarnituren ausgestattet waren. Es war heiß, es war staubig und irgendwann waren Haut und Haare ekelig mit rußigen Abgasen verpappt. Da half nur spülen, spülen und nochmals spülen.

Am besten ging das natürlich mit reichlich Wasser, noch dazu, da die Sonne am Sonntag gnadenlos vom Himmel brannte. Die jungen Männer waren da härter im Nehmen, kippten sich ein Bier nach dem Anderen hinter die Binde und jubelten ihren Idolen zu. Ausnahmsweise waren das nicht die mit knappen Shorts und bauchfreien Shirts bekleideten feschen Mädels, sondern die schwergewichtigen Giganten der Landwirtschaft, die normalerweise eher gemächlich über die Felder bummeln.

Bei dieselgeschwängertem Geruch von Freiheit und Abenteuer ging es am späten Nachmittag in die Königsklasse der Turboschlepper. Nahe der Rennstrecke wurde die Luft dick wie unter einer Sandglocke; aus den Zapfwellenbremsen pufferten fette schwarze Rußschwaden, und die allradgetriebenen Schlepper ratterten in einem Affenzahn an den Zuschauern vorbei. Im Schlepptau hatten sie Gewichte in Form von metergroßen Stahlplatten. Jede wog eine Tonne. Um die ein paar Meter zu ziehen, braucht es schon eine Menge PS unter der Haube. Der stärkste machte erst bei 25 Tonnen schlapp. Dabei ging es den meisten der Fahrer gar nicht so sehr um den goldenen Pokal, sondern eher um die "Mordsgaudi". Dafür nehmen echte Kerle auch Wetterkapriolen in Kauf. Und Gummistiefel gehören sowieso zu den Basics im Kleiderschrank.