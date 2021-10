Auch in Daisbach gab es in den 1920er-Jahren Plumpsklos. Foto: W. Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Vor 70 Jahren hat Daisbach sein öffentliches Wasserleitungsnetz bekommen. Mit dem fließenden Wasser in den Häusern hielten nach und nach auch die Toiletten mit Wasserspülung Einzug. Aber nicht jeder war begeistert darüber, wie Dieter Zapf von den "Freunden Daisbacher Geschichte" recherchierte.

Auf dem Land gab es früher keine Räume im weiteren Sinn für das tägliche Geschäft. Man ging im Sommer einfach auf den Misthaufen oder in den Garten, im Winter in den warmen Viehstall. Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Politik eine Kampagne für die Einrichtung eines geschlossenen Abort-Häuschens. Gründe dafür waren Gesundheit und Moral. "Die Hausbewohner, namentlich die Kinder, setzen sich oft leicht bekleidet hin und ein Schamgefühl wird verleugnet, dessen Mangel allein schon öfters den Grund zu Unsittlichkeit legt", hieß es.

"Trotz dem neie Abort setz ich mich monchmol noch gmiedlich hinter mei Scheier", ließ sich ein Odenwälder Bauer nicht vom Fortschritt überzeugen. Auch gab es Bedenken, ein Kind könnte mal durch ein Kloloch fallen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es dann in den ländlichen Gegenden, meist nur in größeren Anwesen, solch ein Abort-Häuschen, das über der Mistwasser- oder Güllegrube neben dem Misthaufen, aber immer abseits vom Wohnhaus stand. Die Grube wurde regelmäßig geleert und der Inhalt als wertvoller Dung auf Äcker oder Hausgärten gebracht.

Schon vor Einführung der Wasserleitung wurden auch in Daisbach ab den 1920er-Jahren in neuen Häusern Räume mit einem Fall- oder Plumps-Klo eingebaut, zum Entsetzen der alten Generation. Die sahen den Untergang des Abendlandes gekommen, da die Leute jetzt sogar "in ihr Haus nei scheiße". Zum Abwischen wurde zurechtgeschnittenes und auf einen Nagel gespießtes Zeitungspapier genutzt.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren das Abort-Häuschen und auch das "Plumpsklo" noch häufig anzutreffen. Mit der Trinkwasserversorgung und der Kanalisation kam die Wasserspülung, die auch die "lästigen Gerüche" in den Häusern reduzierte. Moderne Toiletten, in schmucken Badezimmern, machen heute das Bedürfnis luxuriöser. Das alte "Aborthaisl" gehört der Vergangenheit an.