Das bisherige Gasthaus „Sonne“ – der Ortschaftsrat stimmte jetzt dafür, den Gastraum in eine Wohnung umzuwandeln. Foto: Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Es ist nachgewiesen, dass sie schon im 18. Jahrhundert eine Gastwirtschaft war – womit die "Sonne" das älteste Gasthaus im Dorf ist. Jetzt soll der Gastraum in eine Wohnung umgewandelt werden, denn der Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung in der Mehrzweckhalle einem entsprechenden Antrag zugestimmt.

Das Gebäude kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Am 5. September 1818 erhielt Georg Adam Busch von der Großherzoglichen Kreisregierung das persönliche Wein- und Bierwirtschaftsrecht verliehen. 1842 erstellte dessen Sohn Wilhelm einen nicht unterkellerten Anbau, quasi den seitherigen Gastraum. Hiervon zeugen die im Türsturz eingemeißelten Initialen W.B., also Wilhelm Busch. Außer dem Gasthaus gehörten eine Wohnung, Stallungen, ein Schlachthaus mit Brunnen sowie zwei Gewölbekeller zum Anwesen.

Über Friedrich Merz kam die "Sonne" an Bürgermeister Leonhard Streng, der das Gebäude 1858 erwarb. Dieser betrieb die Wirtschaft bis zu seinem Tod 1899, dann übernahm sein Sohn, der Metzger Leonhard Streng junior. Ab 1937 ist Metzgermeister Wilhelm Olbert 20 Jahre lang Pächter. Er betreibt auch eine Metzgerei in dem Gebäude und schlachtet das Vieh im zugehörigen Schlachthaus. Danach führt die Enkelin von Leonhard Streng junior, Christa Trautmann, geb. Streng, die "Sonne" bis 1977 und etablierte sie als gutbürgerliches und beliebtes Speiselokal. Hier trafen sich die Dorfbewohner, hier fanden Vereinsveranstaltungen, Kerwetanz und unzählige Familienfeiern statt.

Nach der Blütezeit unter Christa Trautmann gab es wechselnde Pächter. Der letzte war Andreas Eisnecker, der nach 1998 die Sonne als urige Kneipe führte und für schon legendäre Rockkonzerte im Hof, Open-Air-Fußballkino und leckere Schnitzel bekannt war.

Dementsprechend klang nun auch Wehmut in der Beratung des Gremiums über die geplante Nutzungsänderung durch. Stadtbaumeister Bernd Kiermeier fand es schade, dass die Wirtschaft aufgegeben wird, und Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner nannte es traurig, dass die "Sonne" bald endgültig der Vergangenheit angehört. Marcus Moser dachte mit Wehmut an die vielen schönen Stunden zurück, die man in der "Sonne" verbracht hatte. Zur Stellplatzfrage, die Mirco Büchler ansprach, meinte Bürgermeister Joachim Locher, dass für eine Gaststätte sicherlich mehr Stellplätze nachzuweisen seien, als für eine Wohnung.

Mit dem Umbau von Gastraum, Küche und Kühlraum zur Wohnung ist der Wirtschaftsbetrieb unumkehrbar, die "Sonne" endgültig Geschichte. Einstimmig empfahl der Ortschaftsrat letztlich dem Gemeinderat, der Nutzungsänderung zuzustimmen.