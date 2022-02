Waibstadt-Daisbach. (fro) Haben Unbekannte Giftköder in Daisbach ausgelegt? Davon geht die Polizei zumindest momentan aus. Ein Spaziergänger hat am Montag gegen 7.30 Uhr am Wegrand zwischen der Daisbachtalstraße und der Wolfstraße etwa 20 Zentimeter lange Tierknochen gefunden. An denen befanden sich aber "blaue Anhaftungen", wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Auf Nachfrage präzisiert Polizeisprecher Dennis Häfner, dass die Polizei davon ausgeht, dass es sich dabei um Schneckenkorn, also tatsächlich um Gift, handelt. Bislang lägen dem Polizeiposten Waibstadt aber keine Fälle von Vergiftungen bei Hunden oder anderen Tieren vor. Dennoch werden Hundebesitzer darum gebeten, darauf zu achten, was deren Vierbeiner vom Boden aufsammeln.

Sollten sich solche Giftköder-Funde häufen, dann leite die Polizei immer weitere Untersuchungen ein, vor allem, wenn ein Tier zu Schaden kommen sollte. Im konkreten Fall wolle man jetzt Rücksprache mit einem Tierarzt halten, um sicherzugehen, dass es sich bei den Anhaftungen tatsächlich um Schneckengift handelt, das für Hunde ebenfalls schädlich ist.