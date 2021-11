Von Christiane Barth

Waibstadt-Daisbach. Adrian Branz hat jetzt einen Künstlernamen. Wer den jungen, aufstrebenden Musiker im Internet sucht, findet ihn unter "Van Haezeler". Gerade hat er sein erstes Musikvideo aufgenommen und seine erste Single herausgebracht. Titel: "Addiction and Mortality". Am 20. November erscheint seine erste "Platte", die er – zusammen mit zwei Produzenten – in seinem Tonstudio in Dinkelsbühl aufgenommen hat. Auch seine Band hat bei dem Album mitgewirkt. Was ihn dabei inspiriert hat? Der Tod.

"Das ist ein Thema, das mich gepackt hat und über das ich viel nachgedacht habe." Ungewöhnlich für einen jungen Mann, der am Anfang seines Lebens steht. "Er ist unumgänglich, aber das ist nicht schlimm", ist seine Auffassung über das Mysterium Tod. Was ihn dieser lehrt? "Meine Zeit, die mir bleibt, mit dem zu verbringen, was ich wirklich machen will", unterstreicht der 21-Jährige, der tiefes Vertrauen zum Leben hat. "Irgendwie klappt es immer, auch wenn es mal nicht danach aussieht. Man findet immer einen Weg." Dieses Vertrauen, auch in sich selbst, hat er vor allem in den vergangenen Monaten gewonnen.

Die vergangenen eineinhalb Corona-Jahre waren für Branz, Gründer der einstigen Waibstadter Band "Cheesecake-factory", vor allem kreative Jahre. Denn das, was er am liebsten macht, ist zweifelsohne die Musik. Die Lieder des neuen Albums haben eine Tendenz zur Traurigkeit und zur Nachdenklichkeit, die zu Branz ziemlich gut passt. "Nachdenklichkeit, das ist mein Grundtenor. Aber ich bin total glücklich mit meinem Leben, das macht mega Spaß." Dennoch mag er es auch, mit anderen zu feiern. Doch wenn er kreativ sein will, zieht er sich lieber zurück.

Branz hat sich ganz der Musik verschrieben. In Dinkelsbühl studiert er an der Berufsfachschule für Musik, er schreibt Liedtexte und produziert Stücke, auch für Auftraggeber. So bastelt er gerade an der Hymne für eine Fußballmannschaft. Seine musikalische Ader ist sehr gefragt – so sehr, dass bei all den Auftragsprojekten seine eigene Musik ein bisschen zu kurz kommt. Umso mehr freut er sich, dass jetzt endlich sein Album herauskommt.

Wenn er übers Wochenende von Dinkelsbühl nach Daisbach kommt, weil ein Auftritt oder eine Probe anstehen, hat er meist einen Großteil der Technik seines Tonstudios – ein recht kostspieliges Equipment – im Kofferraum. Es sind ja auch seine Arbeitsgeräte. Denn sein Ziel ist es, dass ihn die Musik eines Tages ernährt. Das tut sie zwar jetzt schon ein bisschen, doch ist dies bei den spärlichen Beträgen, die er von den Streamingdiensten erhält, nicht gerade leicht. Noch wird er von Vater, Stiefmutter und Mutter unterstützt. "Musik zu machen, ist für mich ein Herzensprojekt. Es geht mir nicht darum, das große Geld zu machen, aber ich will schon irgendwann von meiner Musik leben können", sagt er selbstbewusst.

Sein Künstlername ist übrigens eine Erinnerung an seine Großmutter. Sie stammte aus Königsberg und hieß Haeseler. "Ihr Bruder wollte immer was Besseres sein und hat dann das ,von‘ davorgesetzt", schmunzelt Branz. Sein bürgerlicher Name, meinte er, sei für seine Musik nicht gerade passend. Daher kam ihm diese Geschichte aus seiner Familie gerade recht.

Das Album ist auf allen Online-Streaming-Plattformen verfügbar, wird aber auch als CD erscheinen. Denn das Publikum von "Van Haezeler" hat eine gut durchmischte Altersstruktur und alle sollen Zugang zu seiner Musik haben. "Die ältere Generation hat eben doch lieber eine CD in der Hand", weiß der Band-Chef. Auf Facebook und Instagram sind Videos über "Van Haezeler" verfügbar. Am 12. November wird sein Musikvideo auf Youtube hochgeladen. Am Tag, wenn sein Album erscheint, am Samstag, 20. November, findet außerdem im Clubhaus der SG Waibstadt um 20 Uhr ein Release-Konzert statt.