Sinsheim/Kraichgau. (zg) Abgesagte Theateraufführungen, ausgefallene Feste, geschlossene Trainingshallen und verschobene Wettkämpfe – die Corona-Pandemie hat fast das komplette Vereinsleben zum Stillstand gebracht. Und so geht es bei vielen Vereinen sogar um die Existenz – sei es durch weggebrochene Einnahmen oder zusätzliche Investitionen in neue Aktionen, um andere ehrenamtlich zu unterstützen.

Um den Vereinen unter die Arme zu greifen, hat die Sparkasse Kraichgau die Spendenaktion "Gemeinsam da durch. 100.000 Euro für Vereine der Region" ins Leben gerufen. Jeder gemeinnützige Verein, der aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Probleme geraten ist, kann bei der Bank eine Spende beantragen. Das gilt ebenso für Vereine, deren Mitglieder sich in der Krisensituation für andere engagieren, um die Folgen der Pandemie für alle abzufedern.

"Viele Vereine engagieren sich für Menschen in Not, helfen im Alltag oder organisieren dringend benötigte Dinge wie Lebensmittel, Kleidung oder Hygieneartikel. Mit unserer Spendenaktion wollen wir deshalb auch den vielen Helferinnen und Helfern Danke sagen, dass sie sich in dieser schwierigen Zeit für andere einsetzen", sagt Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber.

Um die finanziellen Hilfen unkompliziert dahin zu bringen, wo sie gebraucht werden, können Vereine bis zum 31. Mai ihren Spendenantrag unter www.sparkasse-kraichgau.de/corona-spendenaktion stellen. Voraussetzungen sind neben dem vollständig ausgefüllten Spendenantrag lediglich, dass der Verein oder die Initiative im Geschäftsgebiet der Sparkasse Kraichgau ansässig ist, vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist und Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Über die Spendenvergabe entscheidet am Ende des Bewerbungszeitraums eine Jury.

Gleichzeitig zur Spendenaktion für Vereine unterstützt die Sparkasse Kraichgau die neue Online-Spendenplattform der Sparkassen "Wir Wunder". Dort können zum einen gemeinnützige Organisationen und Vereine Spenden für ihre sozialen Projekte gegen Corona sammeln, zum anderen können Unterstützer für diejenigen Projekte spenden, die ihnen besonders wichtig sind. Damit soll "Wir Wunder" das bürgerschaftliche Engagement vor Ort stärken.

Für die Umsetzung von "Wir Wunder" kooperieren die Sparkassen mit der Non-Profit-Initiative "betterplace.org". Die gespendeten Gelder fließen vollständig an das gewählte Projekt. Das Anlegen eines Organisationsprofils und der Projekte ist kostenlos. Es entstehen keine monatlichen Kosten. Die Spenden können per Bankeinzug, Überweisung, Kreditkarte oder "paydirekt" überwiesen werden. Weitere Informationen unter www.wirwunder.de