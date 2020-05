Sterbe- und Trauerbegleitung ist in Corona-Zeiten eine große Herausforderung . Wo persönliche Kontakte nicht mehr möglich sind, können Grabstätten – hier der Friedhof in Eppingen – ein trostreicher Ort sein. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen/Sinsheim. Niemand will die letzten Tage seines Lebens allein verbringen. Auch für die, die zurückbleiben, sind die Zeiten mit Kontaktbeschränkungen und den damit einhergehenden Besuchsverboten eine schwierige Situation. Seine Eltern, den Partner oder andere Angehörige dann nicht im Pflegeheim oder im Krankenhaus besuchen zu können, ihnen körperlich nicht nahe sein zu dürfen, oder das eine oder andere nicht noch mit ihnen zu klären, ist nur schwer auszuhalten. Es hinterlässt nicht nur Traurigkeit, sondern ist häufig sogar eine traumatische Erfahrung, an der Trauernde oft jahrelang zu knabbern haben. Menschen in derart schwierigen Lebensphasen derzeit nur am Telefon betreuen zu können, stellt auch Trauerbegleiter vor große Herausforderungen.

"Es ist eine extrem prekäre Situation", sagt Iris Thorn-Sickmüller vom Verein Kraichgau-Hospiz. Nachdem die Palliativ-Station des Sinsheimer Krankenhauses geschlossen werden musste, um sich auf den Ansturm von Corona-Infizierten vorzubereiten, wurden diese schwerstkranken Patienten in die Rehaklinik verlegt. Die Trauerbegleiter des Vereins durften keine Besuche mehr machen. Die Beratung von Patienten und Angehörigen konnte nur noch telefonisch stattfinden. Da mussten auf beiden Seiten Ängste vor der veränderten Situation genommen werden. Der Gesprächsbedarf sei unglaublich groß gewesen. In langen Telefonaten versuchte man geduldig zu erklären, Trost und Hoffnung sowie Tipps für andere Hilfsmöglichkeiten zu geben. Einiges an Organisatorischem konnte man mit großen Kraftanstrengungen den Betroffenen abnehmen, aber vieles musste auch als unabänderlich hingenommen werden. "Es ist ein Wahnsinn, was wir hier zu stemmen haben", macht Thorn-Sickmüller im Gespräch deutlich.

Momentan in seinen Handlungsmöglichkeiten so eingeschränkt zu sein, ist auch für Gisela Jungels vom kirchlich ambulanten Hospizdienst in Eppingen keine einfache Sache. Gemeinsam mit Christa Seiter ist sie für Sterbe- und Trauerbegleitung zuständig. Acht ausgebildete Trauerbegleiter sind dort normalerweise im Einsatz. Sie betreuen ehrenamtlich jeweils im Wechsel die monatlich stattfindenden Treffen für Menschen, die einen nahestehenden Angehörigen oder Freund verloren haben. Doch seit den Kontaktbeschränkungen kann das Trauercafé nicht mehr stattfinden. Um Menschen in dieser Situation nicht ganz alleinzulassen, wurde ein Telefondienst eingerichtet. Jungels weiß: "Ein Gespräch kann schon etwas Entlastung bringen." Trotzdem bleibe es eine schwierige Situation, denn ein Telefonat kann eine physische Begegnung nicht einmal annähernd ersetzen. Wo ein liebevoller Blick, eine aufmunternde Geste oder eine mitfühlende Berührung ausbleibt, können sich schnell Gefühle von Hilflosigkeit und Einsamkeit einstellen.

Was aber können Menschen tun, die sich derzeit in einer solchen Situation befinden? Jungels empfiehlt, das persönliche Umfeld mit einzubeziehen. Wem vertraue ich mich an oder wer will und kann mir beistehen, wenn ich nicht mehr kann? Gut sei es auch, diese Menschen vorher zu fragen, ob sie gerade jetzt "einen Kopf dafür haben". Oft haben Betroffene Sorge, ob sie sich anderen mit ihrer Trauer überhaupt "zumuten" können. Es gehört Mut dazu, um Hilfe zu bitten, aber der andere könne ja auch "Nein" sagen: "Im allerschlechtesten Fall gibt es noch die Telefonseelsorge."

Sowohl Thorn-Sickmüller als auch Jungels hoffen, dass bald weitere Lockerungen möglich werden. Im Sinsheimer Krankenhaus soll die Palliativstation ab Montag wieder arbeiten. "Dann sind auch wieder Besuche möglich", hofft Thorn-Sickmüller. Ausreichend Schutzkleidung sei wohl inzwischen wieder überall vorrätig. Auch für Jungels gibt es Lichtblicke: Bei der Familie, bei der man die Trauerbegleitung auf eine Telefonbetreuung umstellen musste, wird es bald wieder persönliche Treffen mit der Trauerbegleiterin geben. Sie hofft, dass man in naher Zukunft das Trauercafé zumindest mit Voranmeldung wieder stattfinden lassen kann. Die räumlichen Möglichkeiten dafür wären vorhanden. Von den derzeit acht gelisteten Mitarbeiterinnen gehören immerhin drei nicht zu Risikogruppen und sind einsatzbereit. Natürlich gelte auch hier, Mindestabstände und hygienische Vorschriften einzuhalten: "Der Schutz unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle."

Info: Wer Hilfe und Gespräche im Sinsheimer Raum benötigt, kann über Telefon 0176 / 43215490 Kontakt mit Mitarbeitern des Vereins Kraichgau-Hospiz aufnehmen. In Eppingen sind die Mitarbeiter unter Telefon 07262 / 2523022 oder mobil unter 0175 / 1932221 zu erreichen.