Sinsheim. (tk) Die Corona-Zahlen in den 54 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises sind übers Wochenende nirgends so stark gestiegen wie in Sinsheim. Gab es am Freitag noch sechs der sogenannten Aktiven Fälle auf der Gemarkung der 35.000-Einwohner-Stadt mit ihren zwölf Stadtteilen, waren am Montagmorgen nach Angaben des Gesundheitsamts 16 Personen als Träger des Virus identifiziert und in Quarantäne.

Bei den Infizierten handelt es sich nach Angaben der Behörde nach einer Anfrage der RNZ "in der Mehrzahl um Reiserückkehrer", unter ihnen seien auch "zwei Familienverbände". Die 16 bis Montag gemeldeten Infizierten seien "zu über 70 Prozent Reiserückkehrer aus dem Ausland". Nicht genannt wurden die bereisten Länder oder die Stadtteile, in denen die Infizierten leben. Und: Den Infizierten ging es bis zuletzt gut. "Insgesamt handelt es sich generell um leichte Verläufe mit wenig und nur leichten Symptomen", schreibt Kreis-Sprecherin Silke Hartmann.

Am Sinsheimer Krankenhaus der GRN waren am Montagmorgen sowohl zwei Corona-Verdachtsfälle als auch zwei bestätigte Fälle isoliert, eine weitere Person befand sich in intensivmedizinischer Behandlung, allerdings ohne künstliche Beatmung.

Erst kürzlich war die Infiziertenzahl in Sinsheim sprunghaft angestiegen, als sich Gottesdienstteilnehmer einer rumänischen Glaubensgemeinde im Ortsteil Steinsfurt angesteckt hatten. Zu einer schwer kontrollierbaren Verbreitung des Virus unter der Bevölkerung kam es hierdurch allerdings nicht. Ein Großteil der Personen hatte seinen Lebensmittelpunkt in Kirchardt, einem Nachbarort im Heilbronner Landkreis.

Update: Montag, 24. August 2020, 17.07 Uhr