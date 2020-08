Sinsheim. (tk) Die Corona-Zahlen in den 54 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises sind übers Wochenende nirgends so stark gestiegen wie in Sinsheim. Gab es am Freitag noch sechs der sogenannten Aktiven Fälle auf der Gemarkung der 35.000-Einwohner-Stadt mit ihren zwölf Stadtteilen, waren am Montagmorgen nach Angaben des Gesundheitsamts 16 Personen als Träger des Virus identifiziert und in Quarantäne.

Unklar ist bislang, auf welche Weise die Fälle identifiziert wurden, ob es sich um Reiserückkehrer oder um ein lokal begrenztes Infektionsgeschehen handelt. Auch über den Gesundheitszustand der Infizierten ist nichts bekannt, etwa ob sie Krankheitssymptome zeigen.

Am Sinsheimer Krankenhaus der GRN waren am Montagmorgen sowohl zwei Corona-Verdachtsfälle als auch zwei bestätigte Fälle isoliert, eine weitere Person befand sich in intensivmedizinischer Behandlung, allerdings ohne künstliche Beatmung.

Erst kürzlich war die Infiziertenzahl in Sinsheim sprunghaft angestiegen, als sich Gottesdienstteilnehmer einer rumänischen Glaubensgemeinde im Ortsteil Steinsfurt angesteckt hatten. Zu einer schwer kontrollierbaren Verbreitung des Virus unter der Bevölkerung kam es hierdurch allerdings nicht. Ein Großteil der Personen hatte seinen Lebensmittelpunkt in Kirchardt, einem Nachbarort im Heilbronner Landkreis.