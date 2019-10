Von Falk-Stéphane Dezort

Eppingen-Rohrbach. Aus zehn mach zwei: Bei den "Sing-Offs" von "The Voice of Germany" stehen die Coaches vor ihren schwersten Entscheidungen. In keiner Runde ist die Durchfallquote höher. Welche zwei Talente nehmen sie mit ins Halbfinale und damit in die Livesendungen der Castingshow? Und für welche acht Kandidaten ist die Reise zu Ende? Die Entscheidung im "Team Alice" ist am Sonntag gefallen. Für die Rohrbacherin Chiara Autenrieth hat es am Ende trotz einer abermals überzeugenden Leistung nicht gereicht.

Für ihren Auftritt erntete sie reichlich Lob. "Zwischendurch habe ich mir Gedanken gemacht, ob das wirklich live gesungen ist. Es war von Anfang an perfekt", sagte Mark Forster. Rea Garvey hingegen verstand einmal mehr nicht, warum er als einziger der Juroren in der ersten Runde nicht um die Gunst der Rohrbacherin gebuhlt hatte: "Grandioser Auftritt. Chapeau für deine Entwicklung." Kritik an der Performance gab es hingegen von Sido. Zwar fand er, dass Chiara stimmlich in die nächste Runde gehöre, allerdings müsse sie an ihrem Auftreten arbeiten. "Man hört deine Seele, wenn du singst. Und das ist wichtig", sagte Alice Merton.

Zunächst bekam Chiara von ihrem Coach auch einen der begehrten "Hot-Seats" zugewiesen, die das Halbfinale bedeuten. Doch nach jedem Talent, dass seinen Auftritt hinter sich hatte, hieß es zittern. Letztlich musste Chiara ihren Stuhl für die erst 16-jährige Mariel Kirschall räumen. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht enttäuscht gewesen bin", sagt Chiara Autenrieth im Gespräch mit der RNZ. "Aber ich bin nicht traurig, dass ich nicht weiter gekommen bin, sondern dass die Zeit zu Ende ist. Ich habe es jedem gegönnt."

Nach der Aufzeichnung habe sich das Team, das sie wie eine Familie hinzugewonnen habe, noch getroffen und mit ihr gefeiert und getanzt. Auch Coach Alice Merton sei hinzugekommen und habe Chiara gesagt, dass die Entscheidung gegen sie die wohl schwerste für sie an diesem Abend gewesen sei.

Einen besonderen Höhepunkt während ihrer Zeit bei der TV-Sendung erlebte die 20-Jährige im September bei den Vorbereitungen auf die Dreharbeiten für die dritte Runde. Neben ihrer Teamchefin wurde Chiara auch von "One Republic"-Frontsänger Ryan Tedder gecoacht. "Ich bin schon ewig lang Fan von der Band", sagt Chiara. "Es war so krass. Es ist unbeschreiblich, dass er auf einmal vor einem steht. Er hatte nur positives Feedback für mich. Und das von einem so bekannten und guten Musiker zu bekommen, ist überwältigend", ist die Rohrbacherin noch immer sehr stolz.

In den letzten Monaten habe sie außerdem viel über sich gelernt. "Ich bin extrem über mich hinausgewachsen. Mein Selbstbewusstsein ist nun stärker." Nach ihren Erfahrungen bei "The Voice of Germany" möchte die Auszubildende auch weiterhin Musik machen. Die durchweg positive Resonanz auf ihre Auftritte sei weiterhin enorm. So habe jemand auf dem Social-Media-Portal Instagram eine ihr gewidmete Fanseite ins Leben gerufen. Darüber hinaus habe sie schon einige Anfragen als Sängerin auf Hochzeiten erhalten. Den Durchbruch zu schaffen und berühmt zu werden, ist aber nicht das Hauptziel. "Mal sehen, was kommt", sagt sie bescheiden.