Aufgehängte Plakate, Wahlschein holen, dann in die Wahlkabine zum Kreuz machen: Die Juniorwahl an der Kraichgau-Realschule orientierte sich möglichst nahe an der Bundestagswahl. Foto: Christiane Barth

Von C. Barth und A. Becker

Sinsheim/Angelbachtal. Um sich bei ihrer Bundestagswahl zu identifizieren, zücken viele Schüler ihr Maxx-Ticket, die persönliche Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Denn diese genügt, um den Wahlschein zu erhalten. Durch ein Foto auf dem Ticket ist die Identität des Schülers klar auszumachen. Die Jugendlichen an der Kraichgau-Realschule haben zur Zeit die Qual der Wahl, denn im Fach Gemeinschaftskunde ist die anstehende Bundestagswahl nicht nur ein Theorie-Thema, sondern steht auch in ganz praktischer Form auf dem Stundenplan: Die Schüler ab der 7. Klasse wurden aufgefordert, sich mit den Parteiprogrammen auseinanderzusetzen und am Donnerstag oder Freitag ihr Kreuz zu machen. 21 Klassen nahmen an der Juniorwahl teil. Und auch die Sonnenbergschule in Angelbachtal machte mit. Eineinhalb Millionen Schüler sind insgesamt dabei, bundesweit und darüber hinaus.

Der Wahlvorgang wird möglichst nah am Original simuliert. Die Prozesse der "demokratischen Willensbildung" sollen so vertraut gemacht und die jungen Menschen an ihre persönliche Beteiligung am politischen System des Landes herangeführt werden. Jeder Schüler erhält eine Wahlbenachrichtigung und eine Nummer zugeteilt. Es werden Wahlhelfer benannt, die abhaken, wer alles ins Klassenzimmer, respektive in den Wahlraum gekommen ist und seinen – dem Original ziemlich genau nachempfundenen – Zettel in die Urne geworfen hat. Die Kreuze werden in einer Wahlkabine aus gefaltetem Pappkarton gemacht. Viel Zeit zum Verkünsteln blieb nicht, denn die Organisation der Juniorwahl musste schnell auf die Beine gestellt werden, immerhin waren vor zwei Wochen noch Sommerferien.

Die Kraichgau-Realschule ist eine von 4513 Schulen in Deutschland und in den Nachbarländern (deutsche Auslandsschulen wählen auch mit), die an der Juniorwahl, einem der größten Schulprojekte Deutschlands, teilnehmen. Das Projekt besteht seit 1999 und wird von der Bundeszentrale für Politische Bildung mitorganisiert, die auch das Lehrermaterial ausgegeben hat. Die Kraichgau-Realschule war von Anfang dabei. Bislang meist in einem anderen Modus, nämlich, indem die Stimmen virtuell am Computer abgegeben wurden. Dieses Jahr wird alles nun fast "wie in Echt" gehandhabt.

Auch an der Sonnenbergschule durften die Schüler wählen. Foto: Alexander Becker

"Das ist realistischer, aber mit viel mehr Aufwand beim Auszählen verbunden", erklärt Schulleiter Holger Gutwald-Rondot. Ob Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen: Die Aktion soll junge Menschen dazu motivieren, ihr Kreuz zu machen. Und sie soll durch das originalgetreue Durchexerzieren des Prozesses diesen für später, wenn die Schüler einmal wahlberechtigt sind, langfristig einprägen.

Referendar Philipp Völker ist "Wahlleiter" und Organisator der Aktion an der Schule. In einer Unterrichtsstunde werden drei Schulklassen durch das "Wahllokal" geschleust. "Sportlich", weiß Völker. "Es muss flott gehen", meint auch Gutwald-Rondot. Mit dem detaillierten Vorgehen und mit den Parteien haben sich die Schüler längst ausgiebig im Unterricht auseinandergesetzt.

In der Sonnenbergschule war die Juniorwahl eine Premiere. "Mein Cousin ist Referendar an der Kraichgau-Realschule ins Sinsheim und hat mir von dem Projekt erzählt", erklärte Michaela Wirth, die das Projekt vornehmlich betreute. Die Teilnahme an der Aktion wäre aber fast an finanziellen Hürden gescheitert: "Wir waren so spät dran mit der Anmeldung, dass es keine kostenlosen Kontingente mehr gab. Der Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg hat sich aber bereit erklärt, die nötigen Materialien wie Wahlzettel zu bezahlen", freute sich Wirth.

Rund 75 Siebt- bis Zehntklässler haben in Angelbachtal mitgemacht. Einige Achtklässler fungierten als Wahlhelfer, wofür sie wohl im Laufe der kommenden Woche von Rektor Ulrich Schwenk Dankesurkunden überreicht bekommen. In den Fluren zwischen den Klassenzimmern hingen selbst gebastelte Plakate, die den noch nicht Juniorwahl-berechtigten Mädchen und Jungen Grundkenntnisse in Sachen Demokratie vermitteln sollten. Darum hatten sich unter anderem die Zehnklässler von Sebastian Huschka gekümmert: "Das hat sehr viel Spaß gemacht", resümierte der Pädagoge. Wirth freute sich besonders über das Engagement der Lehrer und wertete die Juniorwahl als vollen Erfolg.

Die Schulen sendeten ihre Ergebnisse am Freitag an die Organisatoren der bundesweiten Aktion, das Gesamtergebnis wird zentral ermittelt und nach der "echten" Wahl am Sonntag um 18 Uhr unter www.juniorwahl.de veröffentlicht.